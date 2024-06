Obsidian показала Avowed у 30-хвилинній геймплейній демонстрації

Obsidian Entertainment опублікувала 30-хвилинний огляд своєї фентезійної рольової гри Avowed, з якого 25 хвилин — демонстрація геймплею. Відео детально розкриває ігровий процес у світі Еора, створеному авторами Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity та The Outer Worlds.

Серед найцікавішого — можливість грати від першої або від третьої особи. Також показали розмови з кількома NPC. Директорка гри Керрі Патель розповіла, як змінюватиметься навколишнє середовище, коли в Avowed ніч змінює день, а також те, як NPC реагуватимуть на персонажа гравця.

В Avowed буде доступний набір навичок, які визначають стиль проходження боїв та гри загалом. Продемонстрували два різних способи проходження ситуацій, з бійкою або через стелс. Іноді бій може розлютити важливих персонажів та заблокувати певні варіанти діалогів та винагород.Прихована ж спроба за допомогою особливого вміння гравця, призводить до того, що цей самий NPC дозволяє спокійно піти з тим, за чим він прийшов. У персонажа є кілька основних характеристик:

Сила — збільшує ушкодження у бою та вагу

Конституція — підвищує здоров’я, стійкість до отрути та кровотечі

Спритність — збільшує атаку та швидкість дій

Сприйняття, — підвищує шанс критичного удару та максимальну дальність

Інтелект — збільшує сутність (еквівалент мани) та опір стихіям

Рішучість — підвищує витривалість і швидкість перезаряджання Другого дихання, механіки, яка

відновлює трохи здоров’я коли удар ворога міг би бути смертельним

Доступні чотири дерева навичок: «Воїн», «Рейнджер», «Чарівник», «Богоподібний», а також дерево здібностей напарника. Богоподібне дерево не демонструвалося, але воно, ймовірно, зосереджено навколо якихось унікальних властивостей персонажа.

Хоча темп гри виглядає здається повільним, це частково пов’язано демонстрацією та занурюванням глядача в атмосферу Avowed. Порівняно з тим, що творці гри демонстрували у січні, процес бою покращився, багато до нього додає спорядження. У гравця є табір, де можна оновити своє спорядження, поспілкуватися з членами групи та перепочити.

Вороги мають «радіус крику», тобто можна втекти від одного ворога, якщо він достатньо далеко від своїх друзів. Цікавими ворогами, зокрема, виявилися синьо-помаранчеві гриби. Ці дивні істоти об’єднуються у групи, де одні здатні атакувати на відстані, а інші використовують атаки ближнього бою.

Нагадаємо, після завершення події Obsidian опублікувала, а потім видалила дату випуску гри — 12 листопада 2024 року. Втім, зараз цієї дати ніде немає: можливо, у компанії не узгодили день виходу, або не встигають.

Джерела: IGN, PC Gamer