Видавець Nacon розробляє відразу дві гри по культовим бойовикам RoboCop та Terminator [трейлери]

Видавець Nacon провів презентацію, в рамках якої розповів про свої майбутні проекти. Розробники взялися відразу за дві культові кінофраншизи RoboCop та Terminator.

Гра RoboCop: Rogue City від геймстудії Teyon є шутером від першої особи, в якому гравець приміряє на себе роль металевого поліцейського, що стежить за громадським порядком Детройта майбутнього. Озвучив головного героя той самий Пітер Уеллер, який зіграв роль робокопа в однойменному фільмі Пол Верховена (до речі, є ймовірність, що ми побачимо продовження кінофраншизи).

Розробники продемонстрували геймплейний трейлер та розповіли, що гра вийде в червні 2023 року на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X та ПК. Раніше студія Teyon розробила широко відомі у вузьких колах ігри Terminator: Resistance та Rambo: The Video Game.

Друга новинка презентації Nacon – гра з робочою назвою Terminator Survival Project. Тут інформації набагато менше. Працює над грою власна студія видавця Nacon Studio Milan.

Події гри розгорнуться відразу після Судного Дня, в якому ШІ SkyNet практично повністю знищує людство, доручивши остаточну зачистку роботам-вбивцям.

Проект буде грою на виживання у відкритому світі. Він вийде на ПК та консолях поточного покоління в “оглядному майбутньому”, точна дата поки що не озвучується, але автори показали тизер.

Джерело: Polygon (1, 2)