Twitter дозволив стартапам «експериментувати» з даними на платформі — всього за $5000 на місяць

Twitter оголосив про запуск тарифного плану Pro за $5000 на місяць для доступу розробників до API. Крім нього існує обмежений безплатний тариф, базовий, вартістю $100 на місяць та рівень доступу Enterprise з індивідуальною ціною.

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📣 Calling all start-ups 📣 Today we are launching our new access tier, Twitter API Pro! Experiment, build, and scale your business with 1M Tweets per month, including our powerful real-time Filtered/Stream and Full Archive Search endpoints. We look forward to seeing what you… — Twitter Dev (@TwitterDev) May 25, 2023

Підписка API Pro пропонує щомісячний доступ до 1 млн твітів, ліміт постінгу в 300 000 твітів та доступ 3 ID застосунків. Тариф призначений «для стартапів, що розширюються». Користувачеві надається фільтрація потоку в реальному часі та пошук у повному архіві.

Таким чином, малий і середній бізнес отримав вибір між недорогою підпискою з обмеженнями в десятки тисяч твітів і лімітованою швидкістю читання і значно ширшими можливостями за $5000, які виходять за рамки бюджетів багатьох стартапів. Багато користувачів вже висловили думки, що ціна неадекватна обмеженням, що накладаються, і непрактична для дослідників даних.

«Це круто, але ви вже вбили більшість застосунків Twitter», — відповів Maxime Dupré, розробник Birdy, та запропонував $1000 як тарифний план, що має сенс.

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Джерело: Engadget