Новини Бізнес 26.05.2023 о 12:56

Twitter дозволив стартапам «експериментувати» з даними на платформі — всього за $5000 на місяць

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Twitter оголосив про запуск тарифного плану Pro за $5000 на місяць для доступу розробників до API. Крім нього існує обмежений безплатний тариф, базовий, вартістю $100 на місяць та рівень доступу Enterprise з індивідуальною ціною.

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Підписка API Pro пропонує щомісячний доступ до 1 млн твітів, ліміт постінгу в 300 000 твітів та доступ 3 ID застосунків. Тариф призначений «для стартапів, що розширюються». Користувачеві надається фільтрація потоку в реальному часі та пошук у повному архіві.

Twitter вводит тариф API Pro для разработчиков по цене $5000

Таким чином, малий і середній бізнес отримав вибір між недорогою підпискою з обмеженнями в десятки тисяч твітів і лімітованою швидкістю читання і значно ширшими можливостями за $5000, які виходять за рамки бюджетів багатьох стартапів. Багато користувачів вже висловили думки, що ціна неадекватна обмеженням, що накладаються, і непрактична для дослідників даних.

«Це круто, але ви вже вбили більшість застосунків Twitter», — відповів Maxime Dupré, розробник Birdy, та запропонував $1000 як тарифний план, що має сенс.

Twitter примусить платити розробників — з 9 лютого доступ до API надаватиметься через “базову передплату”

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Джерело: Engadget


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