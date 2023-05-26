Twitter дозволив стартапам «експериментувати» з даними на платформі — всього за $5000 на місяць

Twitter оголосив про запуск тарифного плану Pro за $5000 на місяць для доступу розробників до API. Крім нього існує обмежений безплатний тариф, базовий, вартістю $100 на місяць та рівень доступу Enterprise з індивідуальною ціною.
📣 Calling all start-ups 📣
Today we are launching our new access tier, Twitter API Pro!
Experiment, build, and scale your business with 1M Tweets per month, including our powerful real-time Filtered/Stream and Full Archive Search endpoints. We look forward to seeing what you…
— Twitter Dev (@TwitterDev) May 25, 2023
Підписка API Pro пропонує щомісячний доступ до 1 млн твітів, ліміт постінгу в 300 000 твітів та доступ 3 ID застосунків. Тариф призначений «для стартапів, що розширюються». Користувачеві надається фільтрація потоку в реальному часі та пошук у повному архіві.
Таким чином, малий і середній бізнес отримав вибір між недорогою підпискою з обмеженнями в десятки тисяч твітів і лімітованою швидкістю читання і значно ширшими можливостями за $5000, які виходять за рамки бюджетів багатьох стартапів. Багато користувачів вже висловили думки, що ціна неадекватна обмеженням, що накладаються, і непрактична для дослідників даних.
«Це круто, але ви вже вбили більшість застосунків Twitter», — відповів Maxime Dupré, розробник Birdy, та запропонував $1000 як тарифний план, що має сенс.
Twitter примусить платити розробників — з 9 лютого доступ до API надаватиметься через “базову передплату”
Джерело: Engadget