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Twitter примусить платити розробників — з 9 лютого доступ до API надаватиметься через “базову передплату”

Twitter примусить платити розробників — з 9 лютого доступ до API надаватиметься через “базову передплату”

Обліковий запис Twitter Dev повідомив, що з 9 лютого більше не надаватиме безплатний доступ до API (як до версії 1.1, так і до 2). Натомість для розробників запустять “базову передплату”, однак її вартість поки не оголошують. 

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Компанія, з часу придбання її Ілоном Маском, експериментує з різними способами заробітку грошей. Одна з найбільших змін — перезапуск Twitter Blue, яка відтепер коштує від $8 до $11 на місяць і надає користувачам “синю галочку” перевірки, а також низку преміальних функцій. 

Минулого року New York Times писав, що Маск із радниками обговорювали запуск платних прямих повідомлень та платного перегляду відео. Були й пропозиції відновити Vine — відеододатку, який закрили ще у 2016 році. Загалом розглядалися усі можливі джерела доходу для виплати кредитів, які Маск взяв на себе після купівлі Twitter за $44 млрд.

Як зазначає The Information, підприємець позичив $13 мільярдів у групи банків, а вони не змогли продати борг інвесторам, як планувалося. Нині Twitter вимушений платити $1,5 мільярда щороку лише за проценти.

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Щодо доступу до API, то усі сторонні клієнти, які його використовували несподівано припинили працювати у січні. Пізніше Twitter підтвердив, що це було зроблено навмисно, а за кілька днів на сайті соцмережі оновили угоду розробника, щоб заборонити доступ до “Ліцензійних матеріалів для створення або спроби створити заміну чи подібну послугу, чи продукт для додатків Twitter”.

“Дані Twitter є одними з найпотужніших наборів даних у світі. Ми прагнемо забезпечити швидкий і повний доступ, щоб ви могли продовжувати будувати разом з нами”, — написала компанія.

Twitter не уточнив, чи зроблять  винятки для дослідників: компанія надає спеціалізований доступ до свого API для академічних досліджень у різних сферах, включаючи охорону здоров’я та політику.

Більш детальну інформацію про передплату на API та її вартість обіцяють опублікувати наступного тижня. 

Джерело: Engadget


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