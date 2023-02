Twitter примусить платити розробників — з 9 лютого доступ до API надаватиметься через “базову передплату”

Обліковий запис Twitter Dev повідомив, що з 9 лютого більше не надаватиме безплатний доступ до API (як до версії 1.1, так і до 2). Натомість для розробників запустять “базову передплату”, однак її вартість поки не оголошують.

Компанія, з часу придбання її Ілоном Маском, експериментує з різними способами заробітку грошей. Одна з найбільших змін — перезапуск Twitter Blue, яка відтепер коштує від $8 до $11 на місяць і надає користувачам “синю галочку” перевірки, а також низку преміальних функцій.

Минулого року New York Times писав, що Маск із радниками обговорювали запуск платних прямих повідомлень та платного перегляду відео. Були й пропозиції відновити Vine — відеододатку, який закрили ще у 2016 році. Загалом розглядалися усі можливі джерела доходу для виплати кредитів, які Маск взяв на себе після купівлі Twitter за $44 млрд.

Як зазначає The Information, підприємець позичив $13 мільярдів у групи банків, а вони не змогли продати борг інвесторам, як планувалося. Нині Twitter вимушений платити $1,5 мільярда щороку лише за проценти.

Щодо доступу до API, то усі сторонні клієнти, які його використовували несподівано припинили працювати у січні. Пізніше Twitter підтвердив, що це було зроблено навмисно, а за кілька днів на сайті соцмережі оновили угоду розробника, щоб заборонити доступ до “Ліцензійних матеріалів для створення або спроби створити заміну чи подібну послугу, чи продукт для додатків Twitter”.

Twitter не уточнив, чи зроблять винятки для дослідників: компанія надає спеціалізований доступ до свого API для академічних досліджень у різних сферах, включаючи охорону здоров’я та політику.

Більш детальну інформацію про передплату на API та її вартість обіцяють опублікувати наступного тижня.

Twitter data are among the world’s most powerful data sets. We’re committed to enabling fast & comprehensive access so you can continue to build with us.

We’ll be back with more details on what you can expect next week.

— Twitter Dev (@TwitterDev) February 2, 2023