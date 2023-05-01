У Бразилії суд заблокував Telegram, але за кілька днів обмеження зняли. А ось штраф у розмірі $200 тис. на день залишили

Минулого тижня суд у Бразилії запровадив загальнонаціональну заборону на роботу месенджера Telegram. Причиною цього стала відмова платформи надати поліції інформацію, яку правоохоронці запросили у рамках проведення розслідування.

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Поліція хотіла отримати доступ до даних про дві неонацистські групи, до яких був причетний підліток, що влаштував стрілянину в школах у листопаді минулого року. Тоді троє загинули 13 людей зазнали поранень. За даними влади, у цих групах поширювався нацистський контент, відео зі сценами насильства та інструкції щодо виготовлення бомб. Telegram мотивувала свою відмову тим, що ці дві групи були видалені з платформи, і компанія не може відновити запитану інформацію. Суд вважав ці докази непереконливими і наказав заборонити роботу Telegram у Бразилії, а компанії Apple і Google зобов’язав тимчасово видалити відповідні застосунки з національних магазинів. Крім того, суд зобов’язав Telegram виплатити штраф $200 тис. за кожен день відмови надавати інформацію про неонацистів.

Telegram оперативно оскаржила це рішення, і вже до кінця тижня Федеральний апеляційний суд Бразилії скасував блокування месенджера. Суддя Флавіо Лукас ухвалив, що повне призупинення роботи програми для обміну повідомленнями було «нерозумним», враховуючи, що тисячі людей у Бразилії покладаються на платформу для своїх комунікаційних потреб. Водночас він залишив у силі щоденний штраф у розмірі $200 тис. за ненадання місцевій владі даних, які вони запитували.

Це не перший випадок короткочасної заборони Telegram у Бразилії. У 2022 році вищий суд країни припинив дію месенджера за те, що той не заморозив акаунти, звинувачені у поширенні дезінформації напередодні президентських виборів у країні. Так само ця заборона була знята всього через кілька днів.

Джерело: Engadget