У Дніпрі на всіх станціях метро встановили турнікети з підтримкою безконтактної оплати проїзду

Як повідомляє пресслужба «ПриватБанку», фінансова установа спільно із Mastercard встановила турнікети з технологією безконтактної оплати банківською карткою ще на чотирьох станціях Дніпровського метро: «Метробудівників», «Проспект Свободи», «Металургів» та «Заводська». Таким чином, віднині оплатити проїзд карткою чи смартфоном можна на всіх станціях метрополітену Дніпра.

Щоб здійснити оплату проїзду, потрібно піднести до жовтого турнікета платіжну картку, смартфон або інший пристрій з NFC та дочекатися звукового і світлового сигналу. Після підтвердження оплати з картки пасажира автоматично списується сума, що дорівнює вартості поїздки. Ніяких додаткових комісій для пасажира не передбачено.

Дніпровський метрополітен став другим в Україні де з’явилася можливість безконтактної оплати проїзду з використанням банківської картки, смартфона або іншого пристрою з NFC. Раніше така можливість була доступна в метро Києва.

Перші турнікети з технологією безконтактної оплати банківською карткою запрацювали в Дніпропетровському метрополітені 10 вересня 2020 року на двох станціях: «Вокзальна» та «Покровська». За два роки на цих станціях безконтактно оплачено понад 420 тис. поїздок. В серпні 2022 року проєкт було завершено на останніх станціях.