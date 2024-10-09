У Dragon Age: The Veilguard буде 5 рівнів складності, «щоб кожен міг насолодитися грою»

Electronic Arts (ЕА) поділилася деталями щодо налаштувань складності в майбутній грі Dragon Age: The Veilguard, реліз якої заплановано на Хелловін.

«Незалежно від рівня навичок чи можливостей, ми хочемо, щоб кожен міг насолодитися повноцінним досвідом і сюжетом нашої гри», — зазначили в ЕА.

Для цього в Dragon Age: The Veilguard буде п’ять «ретельно розроблених» рівнів складності, які охоплюють усі можливі варіанти:

Storyteller: для тих, хто хоче просто насолодитися історією.

для тих, хто хоче просто насолодитися історією. Keeper: «збалансований бойовий досвід», який робить акцент на складі групи та виборі спорядження, а не на реакції.

«збалансований бойовий досвід», який робить акцент на складі групи та виборі спорядження, а не на реакції. Adventurer: «збалансований досвід», який рівною мірою поєднує бої, склад групи та вибір спорядження.

«збалансований досвід», який рівною мірою поєднує бої, склад групи та вибір спорядження. Underdog: для тих, хто хоче випробувати себе на межі можливостей. Вимагає стратегічного планування та тактичних рішень.

для тих, хто хоче випробувати себе на межі можливостей. Вимагає стратегічного планування та тактичних рішень. Nightmare: «приголомшливі битви, які не дають пощади». Для виживання потрібне досконале володіння боєм, спорядженням, навичками та ігровою механікою.

Варто зауважити, що вибір рівня складності Nightmare є незворотним рішенням. Єдиний спосіб змінити його — почати нове проходження з нуля. Тому слід бути обережними з вибором цього режиму.

Для тих, хто хотів би гнучкішого підходу, є опція Unbound. Вона дає змогу гравцям налаштувати окремі параметри, які «впливають на численні аспекти гри». ЕА рекомендує обирати заздалегідь налаштований рівень для першого проходження, але рішення завжди за гравцем.

Окрім налаштувань складності, Dragon Age: The Veilguard пропонує низку інших опцій для коригування бойового досвіду. Серед них — таймінг парирування, сила допомоги у прицілюванні, агресивність ворогів тощо.

Нагадаємо, нещодавно BioWare показала п’ять регіонів Dragon Age: Veilguard в окремих відео та розповіла про дослідження світу.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Гра виходить 31 жовтня на ПК (Steam, Epic games), PlayStation 5 і Xbox Series X.

Джерело: PCgamer