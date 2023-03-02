У Китаї жінка заразилася пташиним грипом H5N1 — тижнем раніше подібний штам виявили у двох людей в Камбоджі

Пташиний грип поширюється серед водних птахів та може інфікувати свійських й інших тварин. Зазвичай, вірус не зачіпав людей — однак за останні пів року виявлено, щонайменше 5 таких випадків.

За даними ВООЗ, останній випадок пташиного грипу штаму H5N1 (який нині дуже поширився світом) виявлено у 53-річної жительки Цзянсу, східної провінції Китаю. Симптоми хвороби з’явилися 31 січня, а на початку лютого тест підтвердив інфікування. У якому стані нині перебуває жінка — невідомо.

За тиждень до цього двоє людей у Камбоджі були також інфіковані H5N1. 11-річна дівчинка померла, одразу після того, як в домі померли усі домашні птахи. У її 49-річного батька також діагностували пташиний грип, але серйозних симптомів не виявлено.

Дослідники провели генетичне секвенування та встановили, що випадок захворювання у Китаї спричинений групою організмів 2.3.4.4b — тим самим варіантом, який останнім часом поширився світом та викликав занепокоєння щодо можливого інфікування людей. Захворювання у Камбоджі спричинені старішою кладою — 2.3.2.1c.

H5N1, який виявили у 2021 році, поширився навіть у тих країнах, де раніше взагалі не фіксувалося випадків пташиного грипу. З того часу загинуло чи відбраковано понад 200 млн птахів — переважна більшість у Європі та США. Нещодавно виявлені випадки, коли H5N1 заразилися ссавці (норки, лисиці, морські леви), тож це посилило занепокоєння щодо можливого інфікування людей.

«ВООЗ серйозно ставиться до ризику, пов’язаного з цим вірусом, і закликає всі країни до підвищеної пильності», — заявила в п’ятницю представник ВООЗ доктор Сільві Бріан.

Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (WOAH) підтвердила ці побоювання:

«H5N1 може адаптуватись до ссавців і поширитися на людей та інших тварин. Норки, наприклад, можуть стати зручним «середовищем» для змішування різних видів вірусів, що призводить до появи нових штамів і підтипів, які можуть бути більш шкідливими для тварин і/або людей», – заявило агентство 13 лютого.

Ще один випадок зараження H5N1 був зафіксований у січні в Еквадорі — 9-річну дівчинку госпіталізували у критичному стані; згодом вона одужала. У вересні 2022 року 38-річна жінка померла від H5N1 у китайському регіоні Гуансі — після контакту з домашніми птахами.

Джерело: bnonews