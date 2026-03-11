ChatGPT тепер пояснює математику та фізику через інтерактивні графіки

Новини Софт 11.03.2026 comment views icon

OpenAI додала інтерактивне навчання у ChatGPT

OpenAI запускає нову функцію в ChatGPT, яка допоможе краще пояснювати складні наукові та математичні теми. Тепер під час запитів про деякі формули та закони бот може створювати інтерактивні візуалізації, що наочно показують, як працюють рівняння і як змінюється результат залежно від параметрів.


Нова функція вже почала розгортатися в системі. Якщо користувач попросить пояснити певні концепції з математики або фізики, ChatGPT може відповісти динамічною графічною моделлю. У ній можна змінювати змінні та параметри рівняння і одразу бачити, як це впливає на результат.

Серед перших прикладів тем, які підтримують нову систему, — Теорема Піфагора, Закон Кулона та рівняння лінз у фізиці. Інтерактивна модель дозволяє, наприклад, змінювати значення у формулі й спостерігати, як змінюється геометрія трикутника або сила взаємодії між зарядами.

На старті ChatGPT зможе показувати такі візуалізації для понад 70 різних концепцій. У майбутньому OpenAI планує розширити список тем і додати підтримку нових предметів.


Нова функція доступна для всіх користувачів ChatGPT, незалежно від підписки. Водночас у компанії зазначають, що найбільшу користь від неї отримають учні старших класів і студенти, адже інтерактивні моделі допомагають краще зрозуміти формули та фізичні процеси.

Це оновлення продовжує розвиток освітніх інструментів ChatGPT. Минулого літа OpenAI представила функцію Study Mode, яка допомагає користувачам самостійно знаходити відповідь на завдання, замість того щоб одразу отримувати готове рішення.

У компанії підкреслюють, що планують і далі розвивати інструменти для навчання:

“Це тільки початок. З часом ми плануємо розширювати інтерактивне навчання новими предметами та продовжувати створювати інструменти, які покращують навчання з ChatGPT”.

OpenAI запустила “захищений” розділ ChatGPT Health для медичних консультацій

Джерело: engadget

