ОНОВЛЕНО: У роботі провайдера «Ланет» стався масовий збій

Користувачі інтернет-провайдера «Ланет» почали масово скаржитись на неможливість скористатись послугою компанії. Такі скарги надходять із різних районів Києва та з-за меж столиці.

Курс з контекстної реклами Ось курс з контекстної реклами 10 модулів, 22 практичних кейсів, 15 занять з викладачем – і ви вже круті! Почати кар'єру в digital-маркетингу

У абонентів відсутній не лише доступ до інтернету. Також неможливо відкрити сайт провайдера та звернутись до служби підтримки через кабінет. Не працюють контактні телефони провайдера.

Невдовзі після виникнення проблем з інтернет-доступом провайдер зробив коротке оголошення на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook та повідомив про збій. Але компанія поки ще повідомила про причини цих проблем і коли вони можуть бути усунуті. Відомо лише, що мова йде про глобальну неполадку, яка охопила всю мережу провайдера

«Шановні абоненти! Cпостерігаються перебої з інтернет-зв’язком. Ми з’ясовуємо причини неполадок та вживаємо всіх необхідних заходів для того, аби налагодити надання інтернет-послуг. Дякуємо за розуміння!», – йдеться в повідомленні «Ланет».

Нагадаємо, попередній масовий збій у провайдера «Ланет» відбувся у вересні минулого року. Тоді причиною стали технічні несправності обладнання.

ОНОВЛЕНО: Близько 16:00 доступ до інтернету від «Ланет» відновився, хоча сайт компанії все ще не працює.