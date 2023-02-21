У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг

Саудівська Аравія створює амбітний проєкт під назвою Mukaab — кубоподібний хмарочос, який досягне висоти в 400 метрів (це ставить його на 41 місце в рейтингу найвищих будівель у світі) та отримає внутрішню площу 2 км² — цього, за словами Державного інвестиційного фонду уряду Саудівської Аравії, достатньо, щоб вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг (102-етажний хмарочос на Манхеттені в Нью-Йорку).

Екстер’єр будівлі натхнений традиційною ісламською архітектурою. На даху хмарочоса розмісять сад, а всередині — велику спіральну вежу.

«Mukaab стане місцем гостинності преміумкласу з безліччю точок роздрібної торгівлі, культурних і туристичних пам’яток, а також житлових і готельних блоків, комерційних площ і місць для відпочинку», — пояснюють у Державному інвестиційному фонді уряду Саудівської Аравії.

Також у будівлі розмістять гігантські голографічні фігури, що зображатимуть дивні підводні та фантастичні сцени.

Mukaab буде центральною частиною великої забудови в місті Ер-Ріяд під назвою New Murabba, яка включатиме тисячі нових будинків, готелів і торгових площ, а також офісів і розважальних закладів, театру й університету технологій і дизайну.

Проєктом займається компанія New Murabba Development Company, яку очолює наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман. Очікується, що будівництво кубоподібного хмарочосу буде завершено до 2030 року.

Нині Саудівська Аравія переважає справжній будівельний бум. Раніше країна анонсувала проєкт The Line — хмарочос у пустелі висотою 500 м, шириною 200 м, та головне — протяжністю 170 км. Кажуть, що в ньому зможуть розміститися 9 мільйонів людей (майже все населення Нью-Йорка).

Ще одна ініціатива — гігапроєкт Qiddiya з неймовірною площею 334 км², задуманий як нова столиця розваг, спорту та мистецтва Саудівської Аравії — очікується, що його буде завершено до 2030 року.

Джерело: New Atlas