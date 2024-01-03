У Steam у 2023 році вийшла рекордна кількість ігор – понад 14,5 тис.

2023 став ще одним рекордним роком для Steam. За минулі 12 місяців на платформі Valve було випущено більше ігор, ніж за будь-який попередній рік.

За даними SteamDB, у 2023 році в Steam була випущена 14 531 гра. Тим самим вдалося побити попередній рекорд 2022 року майже на 2000 ігор. Величезна кількість релізів означає, що в середньому щодня випускалося понад 39 ігор.

Можна сказати, що 2023 не став винятком. У Steam сформувалася тенденція – у кожен наступний рік на платформі виходить більше ігор, ніж у попередній рік. Винятками з цього правила стали лише 2010 та 2019 роки, коли загальна кількість щорічних релізів не збільшувалася рік у рік. Водночас з 2014 року спостерігається величезна тенденція до зростання. Завдяки таким можливостям, як Steam Greenlight та Steam Direct, кількість ігор, випущених на платформі, суттєво зросла.

Завдяки всім цим факторам результат 2023 року виглядає дуже вражаючим. За один цей рік у Steam вийшло більше ігор, ніж за перше десятиліття роботи сервісу. Ймовірно, у 2024 році можна очікувати нового рекорду. У перший же день року, коли багато хто святкує Новий рік, на платформі було запущено 36 нових ігор.

Джерело: gamesradar