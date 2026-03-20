"А знижки цвітуть...": Steam запрошує ігроманів до весняного розпродажу

У сервісі Steam розпочався перший великий сезонний розпродаж 2026 року — Spring Sale. Акція вже доступна для користувачів по всьому світу та триватиме до 26 березня, 20:00 за київським часом.





Valve традиційно не обмежується окремими жанрами чи видавцями — розпродаж охоплює весь каталог платформи, від великих AAA-релізів до інді-проєктів. У компанії зазначають, що це “перший загальномагазинний сезонний розпродаж року”, а отже він задає тон майбутнім акціям упродовж 2026-го.

“Незалежно від того, який тип ігор вам подобається, це чудовий час, щоб скористатися пропозиціями Steam Spring Sale”

У Valve жартома додають, що знижки “скрізь — як пилок навесні, тільки в хорошому сенсі”, натякаючи на масштаб кампанії.





Весняний розпродаж — одна з чотирьох найбільших сезонних акцій у Steam поряд із літнім, осіннім та зимовим сейлами. Зазвичай саме під час таких подій:

знижки на хітові ігри можуть сягати 50–90%

інді-проєкти отримують додаткову видимість через тематичні добірки

користувачі масово поповнюють бібліотеки перед великими релізами року

Цьогорічний Spring Sale також супроводжується традиційним трейлером і тематичними підбірками — від RPG та шутерів до симуляторів і кооперативних ігор.

Для Valve сезонні розпродажі залишаються ключовим інструментом утримання аудиторії та стимулювання продажів. Попри конкуренцію з боку Epic Games Store та інших платформ, саме Steam-сейли досі вважаються найбільшими подіями для ПК-геймінгу.

Весняний розпродаж традиційно менш агресивний за літній або зимовий, однак часто пропонує вигідні ціни на ігри, що вийшли наприкінці попереднього року — тож це один із найкращих моментів “наздогнати” пропущені релізи.

Як і раніше, всі пропозиції доступні безпосередньо в магазині — і, судячи з масштабу акції, знайти щось у свою бібліотеку цього разу буде нескладно.

Джерело: Steam