Новини Ігри 20.03.2026 comment views icon

"А знижки цвітуть...": Steam запрошує ігроманів до весняного розпродажу

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Розпродаж / Steam
У сервісі Steam розпочався перший великий сезонний розпродаж 2026 року — Spring Sale. Акція вже доступна для користувачів по всьому світу та триватиме до 26 березня, 20:00 за київським часом.


Valve традиційно не обмежується окремими жанрами чи видавцями — розпродаж охоплює весь каталог платформи, від великих AAA-релізів до інді-проєктів. У компанії зазначають, що це “перший загальномагазинний сезонний розпродаж року”, а отже він задає тон майбутнім акціям упродовж 2026-го.

“Незалежно від того, який тип ігор вам подобається, це чудовий час, щоб скористатися пропозиціями Steam Spring Sale”

У Valve жартома додають, що знижки “скрізь — як пилок навесні, тільки в хорошому сенсі”, натякаючи на масштаб кампанії.


Весняний розпродаж — одна з чотирьох найбільших сезонних акцій у Steam поряд із літнім, осіннім та зимовим сейлами. Зазвичай саме під час таких подій:

  • знижки на хітові ігри можуть сягати 50–90%
  • інді-проєкти отримують додаткову видимість через тематичні добірки
  • користувачі масово поповнюють бібліотеки перед великими релізами року

Цьогорічний Spring Sale також супроводжується традиційним трейлером і тематичними підбірками — від RPG та шутерів до симуляторів і кооперативних ігор.

Для Valve сезонні розпродажі залишаються ключовим інструментом утримання аудиторії та стимулювання продажів. Попри конкуренцію з боку Epic Games Store та інших платформ, саме Steam-сейли досі вважаються найбільшими подіями для ПК-геймінгу.

Весняний розпродаж традиційно менш агресивний за літній або зимовий, однак часто пропонує вигідні ціни на ігри, що вийшли наприкінці попереднього року — тож це один із найкращих моментів “наздогнати” пропущені релізи.

Спецпроєкти
Як і раніше, всі пропозиції доступні безпосередньо в магазині — і, судячи з масштабу акції, знайти щось у свою бібліотеку цього разу буде нескладно.

Джерело: Steam

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати