У Steam з’явилась нова категорія системних вимог до ігор ─ Ultra

Наразі в розділі «Системні вимоги» для ігор сервіс Steam вказує дві конфігурації системи. Одна з них перераховує «Мінімальні» системні вимоги, необхідні для запуску гри. Хоча на високу продуктивність чи якість картинки в таких випадках не варто розраховувати.

Також доступна категорія «Рекомендовані». Конфігурації, що відповідають таким вимогам, вже здатні забезпечити комфортний геймплей. Однак, схоже, цього вже стає недостатньо, і Steam додає нову категорію системних вимог ─ Ultra. Системи, що відповідають цим вимогам, повинні забезпечити найвищу продуктивність та якість зображення в іграх.

Судячи з усього, Valve лише почала пропонувати розробникам заповнювати нову категорію системних вимог. Наразі вона відсутня для більшості ігор. Проте її вже можна бачити на сторінці безкоштовного доповнення Portal with RTX для гри Portal. І в цьому випадку відмінності між вимогами Ultra та «Рекомендованими» значно суттєвіші, ніж між «Рекомендованими» та «Мінімальними».

Можна очікувати, що невдовзі системні вимоги рівня Ultra з’являться і для інших ігор в каталозі Steam.

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