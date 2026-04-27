Новини Софт 27.04.2026

Valve дала розробникам нові інструменти Steam Deck: реальний FPS і відгуки гравців прямо в Steamworks

Steam Deck Steamworks: розробники отримали статистику FPS і опитування гравців / Windows Central

Valve додала в бета-версію Steamworks два нових розділи зі статистикою спеціально для розробників ігор, які отримали статус Steam Deck Verified.

  1. Перший — графік середнього частоти кадрів (FPS) за останні 30 днів.
  2. Другий — результати опитувань гравців про відповідність гри задекларованому статусу.

Обидва інструменти працюють виключно на основі добровільної участі користувачів — дані збираються лише з тих, хто дав згоду на участь у статистиці Steam. Поточна реалізація охоплює тільки ігри зі статусом Verified, але Valve вже підтвердила плани розширити функцію на категорію Playable. У майбутньому до графіків додадуть дані про відхилення FPS для кожної дати.

Опитування гравців з’являється після щонайменше 10 хвилин гри та запитує, чи погоджується користувач із присвоєним грі статусом Steam Deck Verified. У разі незгоди пропонується вказати причину: проблеми з керуванням, читабельністю інтерфейсу, продуктивністю, стабільністю або інші. Ці результати разом із графіком FPS дозволяють розробникам відстежувати, чи справді їхні патчі покращують досвід на пристрої.

Програма Steam Deck Verified розділяє ігри на чотири категорії. Verified означає, що гра пройшла всі перевірки. Playable — працює з певними застереженнями, наприклад дрібним текстом. Unsupported — найчастіше через несумісність античіту з Linux. Unknown — гра ще не пройшла перевірку. Кожна категорія відображається безпосередньо в магазині Steam.

Перевірка ведеться за чотирма критеріями: підтримка геймпада з правильними іконками, коректне відображення на екрані пристрою, відсутність попереджень про несумісність і підтримка Proton — шару сумісності, що дозволяє запускати Windows-ігри на SteamOS (Linux).

Поки нова статистика доступна лише розробникам, але Windows Central зазначає очевидний наступний крок: зробити ці дані публічними. Такий крок дозволив би покупцям ще до придбання бачити реальний FPS конкретної гри на Steam Deck, а не покладатися лише на категорію сумісності.

Джерело: Windows Central

