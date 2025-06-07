У трейлері Hitman з’явився персонаж Мадса Міккельсена з «Казино Рояль» — за його ліквідацію дадуть нагороду в 007: First Light

Hitman: World of Assassination

Такий собі шпигунський мультивсесвіт Агента 007 та Агента 47 запропонувала IO Interactive у трейлері Hitman: World of Assassination на під час Summer Game Fest 2025.

Голова компанії Хакан Абрак вийшов на сцену заходу разом з Мадсом Міккельсеном, щоб розповісти про кросовер нещодавно представленої 007: First Light, фільму «Казино Рояль» та Hitman, закручений навколо персонажа Ле Шиффра. Втім, дизайнер рівнів Hitman Мартін Ансдал розповів, що справжнього мультивсесвіту не буде:

«Те, що ви бачили у First Light, це абсолютно оригінальний Бонд і абсолютно оригінальний всесвіт. Я думаю, що вони справді хочуть створити Бонда для відеоігор, і це має бути окремий всесвіт. Тож немає планів щодо кросовера».

Дизайнер дожав, що оскільки Ле Шиффр — персонаж зі всесвіту фільмів з Деніелом Крейгом, він «не зміг би існувати» у всесвіті First Light, «бо це створює плутанину щодо того, що це за всесвіт».

Віртуальний Міккельсен доступний у Парижі, але вбити його, щоб отримати нагороду у майбутній First Light можна буде лише протягом 30 днів — з 6 червня по 6 липня. Тож поспішайте! Гра про Бонда вийде у 2026 році на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК.

Джерела: GamesRadar і GamesRadar