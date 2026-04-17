Меланхолійний та загадковий саундтрек до 007: First Light від Лани Дель Рей вже у доступі: слухаймо разом

Головна тема до гри “007: First Light” вже доступна на стрімінгових платформах, а ще IO Interactive поділилася нею на офіційному каналі YouTube. Композицію під назвою “First Light” виконала Лана Дель Рей у співпраці з композитором Девідом Арнольдом — автором музики до кількох фільмів про Бонда, зокрема “Золотоока” та “Казино Рояль”.





IO Interactive обрала класичний підхід: ультрапопулярна співачка, оркестрове аранжування і атмосфера, яка налаштовує на шпигунські пригоди ще до запуску гри. Лана Дель Рей з її характерним меланхолійним тембром підходить до естетики франшизи органічно — не менше, ніж Адель із “Skyfall” чи Біллі Айліш із “No Time to Die”.

“007: First Light” виходить 27 травня 2026 року на PS5, Xbox Series X|S та ПК. Реліз версії для Switch 2 перенесено на літо. Гру розробляє IO Interactive — студія, відома серією Hitman, — і вона розповідає про молодого Джеймса Бонда ще до подій знайомих фільмів. Роль агента виконує ірландський актор Патрік Гібсон.





Раніше ITC писав, що геймплей “007: First Light” нагадує суміш Hitman та Uncharted: стелс, гаджети, динамічні погоні й оригінальний сюжет, не пов’язаний із жодним із фільмів. Також ділилися, що Amazon MGM, яка контролює права на франшизу, поставила розробникам лише одну умову, чого не можна робити із Джеймсом Бондом.

Джерело: IO Interactive