Меланхолійний та загадковий саундтрек до 007: First Light від Лани Дель Рей вже у доступі: слухаймо разом

Софія Шадріна

Головна тема до гри “007: First Light” вже доступна на стрімінгових платформах, а ще IO Interactive поділилася нею на офіційному каналі YouTube. Композицію під назвою “First Light” виконала Лана Дель Рей у співпраці з композитором Девідом Арнольдом — автором музики до кількох фільмів про Бонда, зокрема “Золотоока” та “Казино Рояль”.


IO Interactive обрала класичний підхід: ультрапопулярна співачка, оркестрове аранжування і атмосфера, яка налаштовує на шпигунські пригоди ще до запуску гри. Лана Дель Рей з її характерним меланхолійним тембром підходить до естетики франшизи органічно — не менше, ніж Адель із “Skyfall” чи Біллі Айліш із “No Time to Die”.

“007: First Light” виходить 27 травня 2026 року на PS5, Xbox Series X|S та ПК. Реліз версії для Switch 2 перенесено на літо. Гру розробляє IO Interactive — студія, відома серією Hitman, — і вона розповідає про молодого Джеймса Бонда ще до подій знайомих фільмів. Роль агента виконує ірландський актор Патрік Гібсон.


Раніше ITC писав, що геймплей “007: First Light” нагадує суміш Hitman та Uncharted: стелс, гаджети, динамічні погоні й оригінальний сюжет, не пов’язаний із жодним із фільмів. Також ділилися, що Amazon MGM, яка контролює права на франшизу, поставила розробникам лише одну умову, чого не можна робити із Джеймсом Бондом.

А ще ми розповідали про витік фіналу гри у мережу та попереджали фанів бути обережними, щоб не зіпсувати собі враження від гри.

Джерело: IO Interactive

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
