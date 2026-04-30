007 First Light прев'ю: IO Interactive, Lana Del Rey і реліз 27 травня 2026 / Polygon

30 квітня 2026 року провідні ігрові видання опублікували свої враження від 007: First Light після закритого медіа-прев’ю. Журналісти провели з грою понад три години. Реліз на PS5, Xbox Series X/S і PC запланований на 27 травня 2026 року.





Дія починається ще до того, як головний герой стає Джеймсом Бондом у звичному розумінні. Молодий морський льотчик — йому 26 років — єдиний виживає після того, як два гелікоптери британського спецназу збивають над Ісландією.

Переохолоджений і без зв’язку, він намагається вислизнути від ворогів. Саме ця місія відкриває гру і завершується заставкою з темою “First Light” у виконанні Lana Del Rey — написаної разом із композитором Девідом Арнольдом, який відомий роботою над кількома фільмами про Бонда.





IO Interactive перенесли в гру свій фірмовий підхід до свободи вибору з серії Hitman. Підійти непомітно, відвернути увагу охоронця, прорватися з боєм — усі варіанти рівноцінні. Але на відміну від Хітмена, де бойові сутички були крайнім заходом, у 007: First Light бій виведений на перший план. IO Interactive взяли за натхнення freeflow-бойову систему з серії Batman: Arkham і масштабні сцени руйнування з Uncharted.

Головну роль виконує актор Патрік Гібсон — образ Бонда в грі не прив’язаний до жодного з кіноакторів. У касті також Джемма Чан у ролі оригінального персонажа Селіни Тан і Ленні Кравіц у ролі антагоніста Бавми. Локації включають Ісландію, готель у словацьких Татрах і, за даними офіційного опису, кілька інших точок.

Технічна база — рушій Glacier із доданою власною системою об’ємного диму, трасуванням променів і повністю динамічним глобальним освітленням. Музику написали The Flight — дует, відомий роботою над телесеріалами, — з акцентом на поєднання класичних оркестрових тем Джона Баррі і сучасних електронних текстур.

Версія для Nintendo Switch 2 перенесена на третій квартал 2026 року — тобто не вийде одночасно з іншими платформами. Ігри про Джеймса Бонда були відсутні на ринку з 2012 року — після того як видавець Activision втратив ліцензію.

IO Interactive, яка до цього зосереджувалася виключно на Hitman, взяла на себе ліцензійний проєкт вперше в своїй історії. Враження від прев’ю у більшості видань збігаються: гра вийшла за межі жанру “непоганого ліцензійного продукту” і претендує на щось більше.

Джерело: Polygon