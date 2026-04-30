30.04.2026

007: First Light — три години з грою про молодого Бонда і чому IO Interactive не схибила

007 First Light прев'ю: IO Interactive, Lana Del Rey і реліз 27 травня 2026 / Polygon
007 First Light прев'ю: IO Interactive, Lana Del Rey і реліз 27 травня 2026 / Polygon

30 квітня 2026 року провідні ігрові видання опублікували свої враження від 007: First Light після закритого медіа-прев’ю. Журналісти провели з грою понад три години. Реліз на PS5, Xbox Series X/S і PC запланований на 27 травня 2026 року.


Дія починається ще до того, як головний герой стає Джеймсом Бондом у звичному розумінні. Молодий морський льотчик — йому 26 років — єдиний виживає після того, як два гелікоптери британського спецназу збивають над Ісландією.

Переохолоджений і без зв’язку, він намагається вислизнути від ворогів. Саме ця місія відкриває гру і завершується заставкою з темою “First Light” у виконанні Lana Del Rey — написаної разом із композитором Девідом Арнольдом, який відомий роботою над кількома фільмами про Бонда.


IO Interactive перенесли в гру свій фірмовий підхід до свободи вибору з серії Hitman. Підійти непомітно, відвернути увагу охоронця, прорватися з боєм — усі варіанти рівноцінні. Але на відміну від Хітмена, де бойові сутички були крайнім заходом, у 007: First Light бій виведений на перший план. IO Interactive взяли за натхнення freeflow-бойову систему з серії Batman: Arkham і масштабні сцени руйнування з Uncharted.

Головну роль виконує актор Патрік Гібсон — образ Бонда в грі не прив’язаний до жодного з кіноакторів. У касті також Джемма Чан у ролі оригінального персонажа Селіни Тан і Ленні Кравіц у ролі антагоніста Бавми. Локації включають Ісландію, готель у словацьких Татрах і, за даними офіційного опису, кілька інших точок.

Технічна база — рушій Glacier із доданою власною системою об’ємного диму, трасуванням променів і повністю динамічним глобальним освітленням. Музику написали The Flight — дует, відомий роботою над телесеріалами, — з акцентом на поєднання класичних оркестрових тем Джона Баррі і сучасних електронних текстур.

Ресайкл-споти Києва: куди нести техніку, батарейки і гаджети
Версія для Nintendo Switch 2 перенесена на третій квартал 2026 року — тобто не вийде одночасно з іншими платформами. Ігри про Джеймса Бонда були відсутні на ринку з 2012 року — після того як видавець Activision втратив ліцензію.

IO Interactive, яка до цього зосереджувалася виключно на Hitman, взяла на себе ліцензійний проєкт вперше в своїй історії. Враження від прев’ю у більшості видань збігаються: гра вийшла за межі жанру “непоганого ліцензійного продукту” і претендує на щось більше.

PlayStation Plus у травні: EA Sports FC 26, соулслайк Wuchang і Nine Sols з бойовою системою Sekiro

Джерело: Polygon

Меланхолійний та загадковий саундтрек до 007: First Light від Лани Дель Рей вже у доступі: слухаймо разом
Серіал "Хітмен" скасували після 10 років розробки
Прорвало спойлеропровід: Індонезія злила фінал 007: First Light та інших ігор
Гаджети Q, соціальний стелс і Tac Sim: 007 First Light отримав великий геймплейний трейлер
Metro 2039 святкує перший мільйон вішлістів і дякує фанатам
Фанати The Last of Us Online запустили петицію: 700 підписів за добу і нагадування про гру, яку скасували на 80% готовності
"Диявол носить Prada 2" зібрав $10 млн на передпоказах і відкрив літній сезон у кінотеатрах
Оскар-2027 закриває двері для штучного інтелекту: нові правила забороняють ШІ-акторів і ШІ-сценарії
Колишня зірка WWE приєднується до каста "Декстер: Воскресіння" у 2 сезоні
Біг чи плавання: який спорт найкорисніший для серця
Kingston випустила SSD на 30,72 ТБ — і геймерам від цього не легше
Pragmata може стати франшизою, натякнули Capcom після мільйона продажів за два дні
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
