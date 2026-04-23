23.04.2026

Гаджети Q, соціальний стелс і Tac Sim: 007 First Light отримав великий геймплейний трейлер

Софія Шадріна

До виходу 007 First Light залишається рівно місяць, тож IO Interactive вирішила не тримати гравців у невіданні. Студія випустила геймплейний трейлер під назвою Rules of Spycraft, який детально розкриває, як саме працює ігровий процес майбутнього екшена про молодого Джеймса Бонда.


Ключова ідея 007 First Light — Creative Approach: кожне завдання можна пройти трьома принципово різними способами. Перший — Spycraft: прослуховування розмов, збір розвідданих, маскування й соціальний стелс, щоб проникнути в охоронювані зони без єдиного пострілу. Другий — Gadgets: набір гаджетів від відділу Q, зокрема Q-Lens, Q-Watch, Dart Phone і Smoke Pod, дозволяє будувати місію навколо відволікань і прихованих рішень. Третій — Combat: коли перші два варіанти вичерпані, в хід іде кулак, зброя та середовище — ворогів можна кидати на перешкоди, використовувати порожні магазини як метальну зброю або сповільнювати час у критичний момент завдяки здібності Focus.

Між місіями гравці повертаються до штабу МІ-6, де можна поспілкуватися з персонажами, зібрати додаткову розвідку та підготувати спорядження в лабораторії Q.


Окремо трейлер презентував режим Tactical Simulation — тренувальну програму, що відкривається в процесі проходження. У ній є власні завдання, таблиці лідерів і система нагород: досвід за виконання місій конвертується в ранги та косметичні предмети, а внутрішня валюта Intel витрачається на нові образи й спорядження. IO Interactive підтвердила, що після релізу до режиму додаватимуться нові завдання — тобто реграбельність закладена в саму архітектуру гри.

007 First Light побудована на рушії Glacier Engine, який IO Interactive суттєво розширила для нового проєкту — зокрема вдосконаливши об’ємні ефекти диму та туману. Гра підтримує трасування шляху і DLSS 4.5, деталей щодо AMD FSR та Intel XeSS поки немає. За натхненням розробники зверталися до бойової системи Batman: Arkham і масштабних сцен Uncharted — тому 007 First Light помітно динамічніша за Hitman, де насилля завжди було крайнім засобом.

Роль молодого Бонда виконує ірландський актор Патрік Гібсон, ментора Джона Грінвея — Ленні Джеймс, відомий за серіалом “Ходячі мерці”. Головного антагоніста Бавму зіграв музикант і актор Ленні Кравіц. Головну тему гри написала Лана Дель Рей у співпраці з композитором Девідом Арнольдом.

Раніше ITC писав, що геймплей 007 First Light нагадує суміш Hitman і Uncharted, і розповідав про єдину заборону Amazon MGM щодо образу Бонда у грі.

Прорвало спойлеропровід: Індонезія злила фінал 007: First Light та інших ігор

Джерело: IO Interactive

 

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
