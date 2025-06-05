IO показала трейлер 007: First Light — стелс-екшн про молодого Бонда, реліз у 2026 році

007: First Light / IO Interactive

Студія IO Interactive, відома серією Hitman, офіційно показала гру 007: First Light — про молодого Джеймса Бонда.

Її трейлер дебютував 4 червня під час презентації Sony State of Play. Це перший повноцінний погляд на гру, яку раніше знали як Project 007. До цього — майже п’ять років — студія тримала подробиці в таємниці.

І ось на Sony State of Play нарешті представили трейлер. У ньому можна побачити характерний геймплей IO: непомітні вбивства, використання трюків, що відволікають, і знайомі шпигунські прийоми. Також показали класичну погоню на Aston Martin. Як підтвердили розробники, 007: First Light — це екшн від третьої особи з упором на стелс, маскування, гаджети й інші фішки, добре знайомі фанатам Hitman.

Головний герой — не той Бонд, якого нам показували у фільмах. За словами генерального директора IO Хакана Абрама, це ще доагентський період життя Бонда: «до смокінгів та мартіні». У грі він лише проходить навчання, а в резюме — не спецоперації, а тренування. IO вирішила не прив’язуватись до жодного конкретного актора — образ Бонда тут зі знайомими рисами, але без прямого відсилання до когось із попередніх виконавців.

Сюжет — оригінальний про становлення агента, а не адаптація фільмів. Тож 007: First Light не копіює класичні сцени з франшизи, як це було, наприклад, у GoldenEye 007 або Nightfire з Броснаном. IO розвиває свою версію агента, створюючи окрему лінію всередині всесвіту Бонда.

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Реліз гри запланований на 2026 рік. Вона вийде на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S і ПК.

Джерело: Games Radar