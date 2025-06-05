Новини Ігри 05.06.2025 о 10:45 comment views icon

IO показала трейлер 007: First Light — стелс-екшн про молодого Бонда, реліз у 2026 році

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

IO показала трейлер 007: First Light — стелс-екшн про молодого Бонда, реліз у 2026 році
007: First Light / IO Interactive

Студія IO Interactive, відома серією Hitman, офіційно показала гру 007: First Light — про молодого Джеймса Бонда.

Її трейлер дебютував 4 червня під час презентації Sony State of Play. Це перший повноцінний погляд на гру, яку раніше знали як Project 007. До цього — майже п’ять років — студія тримала подробиці в таємниці.

І ось на Sony State of Play нарешті представили трейлер. У ньому можна побачити характерний геймплей IO: непомітні вбивства, використання трюків, що відволікають, і знайомі шпигунські прийоми. Також показали класичну погоню на Aston Martin. Як підтвердили розробники, 007: First Light — це екшн від третьої особи з упором на стелс, маскування, гаджети й інші фішки, добре знайомі фанатам Hitman.

Головний герой — не той Бонд, якого нам показували у фільмах. За словами генерального директора IO Хакана Абрама, це ще доагентський період життя Бонда: «до смокінгів та мартіні». У грі він лише проходить навчання, а в резюме — не спецоперації, а тренування. IO вирішила не прив’язуватись до жодного конкретного актора — образ Бонда тут зі знайомими рисами, але без прямого відсилання до когось із попередніх виконавців.

Сюжет — оригінальний про становлення агента, а не адаптація фільмів. Тож 007: First Light не копіює класичні сцени з франшизи, як це було, наприклад, у GoldenEye 007 або Nightfire з Броснаном. IO розвиває свою версію агента, створюючи окрему лінію всередині всесвіту Бонда.

Реліз гри запланований на 2026 рік. Вона вийде на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S і ПК.

Бос MindsEye вважає, що негативні реакції на гру — не реальні, а «замовний хейт». Натяк на Rockstar?

Джерело: Games Radar

Популярні новини

Зустрічайте 007 First Light — нову гру про Джеймса Бонда від творців Hitman. Повноцінний анонс відбудеться 7 червня
Симулятор життя за 30? Хідео Кодзіма хоче створити гру, де персонаж все забуває — якщо ви припиняєте грати
Shift Up почала розробку Stellar Blade 2 — у звіті студії помітили дату запуску

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати