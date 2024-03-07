У Viber з’являться папки для чатів та каналів

Rakuten Viber запускає папки для чатів. Нова функція дозволяє користувачам організувати чати та швидко знаходити потрібні розмови.

Функція папок дозволяє користувачам Viber створювати до 5 спеціальних папок на додаток до вкладки «Усі», яка автоматично включає всі чати та канали. Кількість чатів та каналів у одній папці необмежена. Також один чат або канал можна додавати в декілька папок одночасно. Тепер можна створити окремі папки для чатів з друзями, з родиною, чатів про роботу або з сусідами, окремі папки для новинних каналів. Користувачі можуть давати назви папкам та позначати всі чати та канали з папки як прочитані в пару кліків.

Значок із цифрою на назві папки вказуватиме на кількість непрочитаних чатів та каналів у цій папці. До папок можна додавати усі особисті чати, групові чати, канали та спільноти. Однак приховані за PIN-кодом чати та повідомлення від компаній не можуть бути включені в папки.

Наразі функція папок у Viber перебуває в стадії тестування. Папки поступово стануть доступними для всіх користувачів Rakuten Viber версії 22.0 і вище протягом наступних місяців. Користувачі з понад 10 чатами, яким вже доступна функція, побачать оголошення про доступність папок при відкритті програми. Папки також можна активувати, перейшовши до вкладки «Додатково» на головному екрані чатів, вибравши «Керування папками» та додавши до папок потрібні чати та канали.

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