У разі блекауту в Україні радіо та телебачення працюватимуть щонайменше 3 доби — голова Держспецзв’язку

Російські окупанти продовжують влаштовувати терористичні обстріли українських об’єктів енергетичної та критичної інфраструктури. Через це українці вже відчули на собі вплив блекауту. Хоча завдяки зусиллям та професіоналізму українських енергетиків вдалося відновити енергосистему країни.

Однак слід розуміти, що загарбники й надалі намагатимуться знищувати об’єкти енергетичної інфраструктури. І це може призвести до нового блекауту. Проте в такому випадку радіо та телебачення в Україні матиме можливість продовжувати працювати щонайменше ще три доби. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, відповідаючи на питання щодо роботи радіо і телебачення на випадок блекауту.

«На сьогодні п’ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів, так само й телевізійні канали, телемарафону також зарезервовано подачу телесигналу на три доби. Телебачення і радіо працюватимуть. Українське радіо працює в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію», – сказав Юрій Щиголь.

Голова Держспецзв’язку додав, що громадяни повинні мати радіоприймач на батарейках, щоб мати можливість прослуховувати радіопередачі в умовах блекауту.

Крім того, Юрій Щиголь повідомив, що забезпечено також резервування сигналу Концерну радіомовлення і телевеж на доставлення сигналу на три доби мінімум.

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Джерело: Укрінформ