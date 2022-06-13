У застосунку «Дія» тепер можна подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його. Як це зробити?

У застосунку державних послуг «Дія» відтепер можна подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі розробники, а міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував відео з інструкцією.

Нова послуга, яка вже доступна у застосунку, дозволяє подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити суму податку, яка підлягає перерахуванню у бюджет, у кілька кліків. Його платниками можуть бути ФОПи-спрощенці 3-ї групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%.

Процес максимально автоматизовано — користувачу лише потрібно вказати суму доходів у відповідній графі в застосунку «Дія», а розмір податку розраховується автоматично. Заповнення та подача декларації займе не більше 1 хвилини, запевняє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як подати декларацію платника єдиного податку 2% у «Дія»

У застосунку виберіть меню Послуги/Податки ФОП/Декларація платника єдиного податку 2%

Підтвердьте період, за який ви хочете сплатити, та введіть суму надходжень

Заповніть контактні дані та перевірте заяву

Підпишіть її «Дія.Підписом» та натисніть Надіслати.

Після цього декларація подається до податкової служби, а вся звітність залишається доступною у смартфоні.

Відеоінструкція

На час воєнного стану держава запровадила спеціальний режим оподаткування 2% замість звичного 5%. Система доступна для ФОПів-спрощенців 3-ї групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%. Це підприємці, які займаються різними видами діяльності: наданням інформаційних послуг, виробництвом, перевезеннями тощо. Подати декларацію ФОПам, які перейшли на ставку 2%, потрібно до 20 числа кожного місяця за попередній.