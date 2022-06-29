Uber та Yaskrava запустили онлайн-мапу доступності палива в Україні в рамках ініціативи Uber Pro

Uber та Yaskrava запустили цифрову мапу доступності палива в містах України та прилеглих територіях, де наразі працює Uber. Тепер кожен водій може легко отримати перевірену інформацію в режимі реального часу про те, який вид палива є на конкретній АЗС в обраному місті.

Карта наявності палива Uber Pro доступна за наступним посиланням https://uber.yaskrava.com/partners/index.html, також працює бот https://t.me/bot_yaskrava_bot.

«Uber продовжує підтримувати українців під час нестачі палива, і тому в партнерстві з Yaskrava ми запустили карту доступності палива, яка допоможе водіям дізнаватися про наявність бензину та дизеля поблизу обраного пункту призначення», – коментує Івона Крук, представниця Uber.

Uber продовжує підтримувати Україну та допомагати місцевим громадам впоратися з нестачею палива. У зв’язку з цим компанія відновила роботу сервісу Pool Chance у Києві, що допомагає користувачам здійснювати більше надійних поїздок, заощаджуючи паливо для інших суспільних потреб. Крім того, Uber запустив у Львові послугу Uber Aid Shuttle, щоб допомогти покрити транспортні потреби зі Львова до прикордонного переходу Шегині та назад.

Зазначимо, що Uber Pro – це ініціатива, яка дозволяє водіям Uber отримувати спеціальні бонуси та знижки на пальне, медичне обслуговування, страхування авто та технічне обслуговування, а також на пропозиції щодо особистого розвитку.

Від початку паливного дефіциту Yaskrava безоплатно доставила водіям Uber понад 40 тис. літрів палива, щоб забезпечити їхню стабільну роботу в Україні під час війни. Наразі Uber працює у Києві, Львові, Вінниці, Тернополі, Івано-Франківську, Чернівцях, Черкасах, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Білій Церкві, Житомирі, Кременчуці, Дніпрі, Кропивницькому та Ужгороді.