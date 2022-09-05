Україна з’єднає Європу та Азію підводним інтернет-кабелем через Чорне море — Мінцифри співпрацюватиме з Vodafone Group

Мінцифри України домовилося про співпрацю з міжнародним телеком-гігантом Vodafone Group з метою втілення у життя кількох амбітних проєктів. Якщо говорити конкретніше, зараз у планах — будівництво підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів та підсилення наявної мережі.

Ці потенційні проєкти покликані значно підвищити інвестиційну привабливість нашої країни та посприяти її перетворенню в цифровий хаб Європи — з найкращими умовами для міжнародних компаній, як-от Meta, Google, Amazon.

Як зазначає Мінцифри, з 5,4 млрд інтернет-користувачів більш ніж половина сконцентрована в Азії та на Близькому Сході. З розвитком технологій невпинно зростають об’єми даних, що передаються цифровими каналами зв’язку. А це своєю чергою потребує інвестицій у модернізацію інфраструктури та збільшення пропускної здатності сучасних мереж. Зручне географічне розташування та досить розвинута інфраструктура робить Україну ідеальним цифровим хабом для Євросоюзу, Середнього Сходу та Азії.