Україна з’єднає Європу та Азію підводним інтернет-кабелем через Чорне море — Мінцифри співпрацюватиме з Vodafone Group

Мінцифри України домовилося про співпрацю з міжнародним телеком-гігантом Vodafone Group з метою втілення у життя кількох амбітних проєктів. Якщо говорити конкретніше, зараз у планах — будівництво підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів та підсилення наявної мережі.
Ці потенційні проєкти покликані значно підвищити інвестиційну привабливість нашої країни та посприяти її перетворенню в цифровий хаб Європи — з найкращими умовами для міжнародних компаній, як-от Meta, Google, Amazon.
Як зазначає Мінцифри, з 5,4 млрд інтернет-користувачів більш ніж половина сконцентрована в Азії та на Близькому Сході. З розвитком технологій невпинно зростають об’єми даних, що передаються цифровими каналами зв’язку. А це своєю чергою потребує інвестицій у модернізацію інфраструктури та збільшення пропускної здатності сучасних мереж. Зручне географічне розташування та досить розвинута інфраструктура робить Україну ідеальним цифровим хабом для Євросоюзу, Середнього Сходу та Азії.
Рада ухвалила законопроєкт щодо відбудови телеком-інфраструктури, який вдвічі прискорює розгляд документів — з 3 до 1,5 місяців