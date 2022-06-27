Українська ІТ-армія атакувала понад 4200 російських сайтів та сервісів за чотири місяці

Російські окупанти ведуть активну війну проти України не тільки на землі, воді та у небі, але також в інформаційному та цифровому просторах. Водночас українська ІТ-армія IT-армія України — спільнота українських IT-спеціалістів, створена на третій день повномасштабного російського вторгнення (26 лютого) для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. Всі свої дії щодо кібератак на окупантські сайти та сервіси IT-спеціалісти координують у Telegram-спільноті з початку вторгнення довела свою спроможність ефективно давати відсіч на власній території не гірше ЗСУ — за чотири місяці спільнота атакувала понад 4200 російських онлайн-ресурсів, повідомили у Мінцифрі.

У межах ініціативи понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу об’єдналися, щоб щодня влаштовувати масові атаки на російські онлайн-ресурси — з 26 лютого по 26 червня ІТ-армією було атаковано більше ніж 4200 російських онлайн-ресурсів.

Серед цілей, за якими успішно працює українська ІТ-армія:

Сайти держустанов, регіональні суди, заклади вищої освіти, банки. Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ рф, росіяни не могли отримати держпослуги, провести фінансові операції в онлайн-банкінгу, абітурієнти не могли подати заявку онлайн до ЗВО, а судові процеси в регіонах призупинилися.

Економічний форум, сайти національних і регіональних ЗМІ та онлайн-телебачення, Rutube. Кібератаки зашкодили виступу путіну, а також вивели з ладу ЗМІ, щоб ті не поширювали пропаганду.

Сервіси для бізнесу, тендерні майданчики, сервіси онлайн-бухгалтерії, інтернет-провайдери. ІТ-армія завадила підприємцям росії, призвела до зриву торгів, заблокувала роботу бухгалтерам та доступ до інтернету.

Системи маркування, алкогольні заводи та ветеринарні інспекції. Атаки призвели до збоїв у роботі продуктових компаній, які не могли нанести спеціальний QR-код на товар, завадили інформаційним системам відстежувати обороти алкогольної продукції та отримати дозволи на м’ясні та молочні вироби.

Сервіси купівлі авіаквитків, страхові сервіси, онлайн-сервіси кур’єрської доставки, замовлень їжі, інтернет-покупок. Це не дало росіянам придбати онлайн у кілька кліків необхідну послугу та продукт.

Зараз ІТ-армія закликає всіх охочих долучатися до спільної боротьби, щоб мати зможу продовжувати завдавати нові масові кіберудари росіянам.