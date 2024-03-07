Українська студія Frogwares анонсує гру The Sinking City 2 — вихід у 2025 році

У рамках Xbox Partner Preview українська студія Frogwares оголосила про партнерство з Microsoft та представила The Sinking City 2. Команда розробників із Frogware сподівається, що The Sinking City 2 зможе повернути роботу студії у новому напрямку, коли гра вийде на ПК і консолей у 2025 році.

«Оригінальна Sinking City досі залишається однією з наших найуспішніших ігор, найімовірніше, через сильніші нахили до жанру жахів і місце дії, — сказав директор з видавництва Frogwares Сергій Оганесян. — У минулому ми створили чимало детективних пригод, тож тепер ми збираємося змішувати речі, щоб продовжувати робити те, що в нас подобається людям, тобто робити багато історій, і при цьому мати можливість розвиватися. Це захопливо, але водночас ризиковано. Ми абсолютно незалежна студія, яка за останні 24 роки стала відомою завдяки детективним іграм. Але нам потрібно почати робити сміливіші кроки. Індустрія навколо нас змінюється, і ми хочемо забезпечити майбутнє студії».

Новачкам не потрібно буде грати в першу The Sinking City, щоб насолоджуватися продовженням, у якому буде абсолютно нова, окрема історія. Sinking City 2 також робить більший акцент на боях та дослідженнях, ніж у його попереднику. Дія відбувається у 1920-х роках у Сполучених Штатах, гра демонструє жахи у стилі Лавкрафта у місті, яке заповнює повінь.

Frogwares сподівається поставити жахи у The Sinking City 2 на передній план, хоча в грі все одно будуть присутні деякі елементи ігрового процесу, якими відома студія. Найпомітнішим є детективний геймплей, який шанувальники Frogwares можуть очікувати в The Sinking City 2. Хоча гра включає деякий необов’язковий геймплей розслідування, він не є основним для просування. Розслідування можуть розкрити таємниці, про які гравець не дізнається, якщо пропустить цю частину.

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The Sinking City 2 розробляється на Unreal Engine 5; студія сподівається, що стрибок у технології з новим движком допоможе сфокусувати гру на бойових діях та виживанні у жахливому світі. Щоб допомогти з налаштуваннями, виконавчий продюсер Frogwares Денис Чеботаров сказав, що будуть доступні функції.

CEO Frogwares Ваель Амр поділився думкою про те, як на українську команду вплинула війна з Росією: «На цьому етапі ми навчилися та адаптувалися до нашої реальності, але війна, що триває додає зловісний шар невизначеності». Він розповів, що попередня гра Frogwares, Sherlock Holmes: the Awakened, була розроблена та випущена під час війни. Амр віддає належне спільноті студії та прихильникам на Kickstarter за те, що випуск став можливим: «Ця мережа фінансової безпеки виявилася для нас неоціненною: від відключень електроенергії, оскільки наша електрична інфраструктура була ціллю протягом місяців, до необхідності переїзду членів команди в дуже короткий термін». Frogwares знову звернеться до Kickstarter, щоб профінансувати завершення The Sinking City 2. https://itc.ua/ua/articles/oglyad-sherlock-holmes-the-awakened-zhah-yakyj-ne-piddayetsya-opysu/

Джерела: IGN, Windows Central

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