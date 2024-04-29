Українські школярі перемогли на міжнародному ШІ-хакатоні зі застосунком для вивчення жестової мови

Команда з ліцею КПІ PL of KPI Igor Sikorsky перемогла на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту для підлітків — вони розробили застосунок, який допомагає вивчати жестову мову.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначає, що школярі всього за два дні створити прототип застосунку ConnectAbility.

ConnectAbility — це застосунок на основі штучного інтелекту, що навчає жестовій мові дітей із порушенням слуху. Він також може виконувати роль «голосового перекладача» завдяки вмінню розпізнавати й озвучувати жести.

У фінал відібрали лише 5 команд з понад 40. Українські школярі змагалися з командами з Британії, Туреччини, Казахстану й Таїланду.

Спочатку командаPL of KPI Igor Sikorsky перемогла на українському етапі міжнародного хакатону Teens in AI.

Перед конкурсом учасники протягом місяця відвідували тематичні воркшопи та лекції, під час яких дізналися про особливості роботи ШІ-систем, а також розвинули практичні навички, потрібні для реалізації власних ідей.

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