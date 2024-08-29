Українські військові помічають таємниче зелене сяйво на позиціях — підозрюють ворожу розвідку

Український експерт з дронів, засобів РЕБ та іншої військової радіоелектроніки Сергій «Флеш» Бескрестнов розповів про таємниче зелене сяйво над позиціями ЗСУ.

Перший пост Флеша на цю тему вийшов вчора, у ньому він продемонстрував фото невідомого явища. За словами Бескрестнова, станом на 28 червня він отримав вже третє повідомлення від українських військових щодо зеленого світла. Ефект підсвічує позиції та іноді супроводжує транспорт. Ніяких звуків при цьому не чути. Експерт називає явище незрозумілим.

Сьогодні, 29 серпня, Флеш пише вже про реакцію десятків військових, котрі бачили явище. Він додав фото його вигляду на землі.

Коментатори дописів у Telegram згадують про стартап Reflect Orbital, який надає послугу підсвічування (буквально) об’єктів на поверхні Землі з супутників, або китайські розвідувальні супутники, яки теж створюють ефекти зеленого світла. Дехто підозрює дрони та інші повітряні засоби, а також високі вежі.

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Хтось каже, що зелений промінь блукає, а коли «бачить» те, що шукає — зависає над місцем. Усі версії сходяться на ймовірній активності якихось засобів розвідки російських окупантів. За деякими коментарями, після появи ефекту можливі «прильоти» — розповідають про конкретні випадки. Наразі точної інформації про явище немає.

Джерело: Про зв’язок від Сергія Флеш

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