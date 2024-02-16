Український хакер визнав себе винним в атаках Zeus та IcedID — йому загрожує до 40 років ув’язнення

Один із лідерів відомого кіберзлочинного угруповання JabberZeus, громадянин України, В’ячеслав Пенчуков (також відомий, як «танк» і «батько») був заарештований у 2022 році — під час поїздки з дружиною до швейцарської Женеви — та екстрадований до США у 2023 році.

Вперше Мінюст США висунув звинувачення хакеру у 2012 році — за участь в операції з використанням зловмисної програми Zeus і крадіжку мільйона доларів за допомогою персональних ідентифікаційних номерів, номерів банківських рахунків, облікових даних та іншої конфіденційної інформації, викраденої з заражених пристроїв.

Пенчуков також був одним з керівників операції з використанням програм-вимагачів Maze. Пізніше, аби уникнути відповідальності, її перейменували в Egregor і Sekhmet — однак хакера та інших підозрюваних таки затримала у 2021 році українська поліція, в рамках спільної міжнародної операції.

Як зазначав журналіст-розслідувач Браян Кребс, Пенчуков довгий час уникав покарання в Україні через свої високопоставлені зв’язки — зокрема, згадується про покійного сина Віктора Януковича.

Пенчуков також керував операціями зі зловмисним програмним забезпеченням IcedID (чи Bokbot) і перебував у розшуку ФБР понад 10 років.

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«В’ячеслав Пенчуков був лідером двох груп, які заразили тисячі комп’ютерів шкідливим програмним забезпеченням. Вони викрали мільйони доларів у своїх жертв і навіть атакували велику лікарню за допомогою програм-вимагачів, залишивши її нездатною надавати критичну допомогу пацієнтам протягом двох тижнів», — каже виконувач обов’язків помічника генерального прокурора Ніколь М. Аргентьєрі.

Пенчуков визнав себе винним за звинуваченням у змові, пов’язаним з вимаганням і його керівною роллю в операції Zeus; та за звинуваченням у змові з метою вчинення шахрайства та його керівну роль в операціях зі зловмисним ПЗ IcedID.

Хакеру загрожує максимальне покарання у 20 років позбавлення волі за кожним пунктом обвинувачення. Винесення вироку призначене на 9 травня.

Джерело: Bleeping Computer

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