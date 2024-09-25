Український трейлер «Азраїл: Світ тиші» — новий виживач із Самарою Вівінґ, на яку полює релігійна громада

Kinomania представила офіційний український трейлер фільму «Азраїл: Світ тиші», який вийде на екрани 7 листопада 2024 року.
Режисер фільму — Е. Л. Кац («Абетка смерті 2», «Привиди маєтку Блай»). Головну роль виконала Самара Вівінґ, зірка фільмів «Гра в хованки» та «Крик 6».
Трейлер
Дія фільму розгортається у світі, де тиша стала законом виживання. Молода жінка тікає з полону релігійної громади, очолюваної фанатичною лідеркою. Втікачку переслідують, щоб принести в жертву та заспокоїти древнє зло. Попри загрозу неминучої смерті, дівчина відмовляється здаватися. Її відчайдушна боротьба за життя перетворюється на протистояння між силами світла й темряви, де вона опиняється в самому центрі конфлікту.
Вівінґ розповіла, що знімання «Азраїла» стали для неї найскладнішими за всю кар’єру.
«Емоційно я готувалася дуже інтенсивно. Ми розуміли, що буде важко й напружено, але намагалися зробити процес веселим і не сприймати все надто серйозно», — поділилася акторка.
У фільмі також знялися Нейтан Стюарт-Джарретт («Кендімен»), Вікторія Кармен Сонн («У крові») та Вінсент Віллестранд («Невідомий солдат»).
«Азраїл: Світ тиші» продовжує тренд горорів, де тиша відіграє ключову роль, слідом за франшизами «Тихе місце» та «Пташиний короб».
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