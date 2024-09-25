Трейлер серіалу «Дисклеймер» — психологічного трилеру з Кейт Бланшетт, яка рятується від свого темного минулого

Apple TV+ випустив перший повноцінний трейлер серіалу «Дисклеймер» — психологічного трилеру, який зрежисував оскароносний Альфонсо Куарон.

В центрі сюжету — журналістка Кетрін Рейвенскрофт (Кейт Бланшетт), яка отримує книгу від невідомого відправника, що розкриває на сторінках таємниці її минулого життя.

«Кетрін намагається розкрити справжню особу письменника, тоді як її минуле загрожує підірвати нинішнє життя і стосунки з чоловіком та сином».

Окрім Бланшетт, головні ролі у «Дисклеймері» зіграли Кевін Клайн та Саша Барон Коен.

Альфонсо Куарон зрежисував серіал та написав сценарій — на основі романа-бестселера Рене Найт. Оператором-постановником виступив колега Куарона по «Гравітації» Еммануель Любецкі, тоді як лауреат премій «Оскар» і «Ґреммі» Фіннеас О’Коннелл («Барбі», «007: Не час помирати») створив музику.

«Будь-яка схожість із живими чи мертвими людьми — не випадковість», — попереджають у трейлері.

«Дисклеймер» складатиметься з семи епізодів — перші два дебютують на Apple TV+ 11 жовтня (решта виходитимуть щоп’ятниці).