Українці потрапили в ТОП-5 "найтоксичніших" націй у Steam

Steam / Valve

Українці опинилися серед п’ятірки “найтоксичніших” користувачів у Steam. Журналісти провели дослідження, де використали фільтр відгуків за мовами.

Метод простий: вони переглянули відгуки під 14 найпопулярнішими іграми в Steam. Сім з них були платними, а ще сім — умовно-безплатними. У списку фігурують GTA 5, Hollow Knight: Silksong, Elden Ring: Nightreign, Marvel Rivals та інші гучні проєкти. Журналісти підрахували, скільки позитивних і негативних рецензій залишають користувачі, залежно від мови, якою вони пишуть. Потім дані сумувалися, і виходив відсоток “задоволених” і “невдоволених”.

Найбільш доброзичливими виявилися носії румунської мови — аж 93,4% їхніх відгуків позитивні. Далі йдуть португальська (93%), данська (91,3%), бразильська португальська (90,8%) та в’єтнамська (90,1%). А от список “найтоксичніших”, швидше за все, не здивує. Він виглядає так:

японська — 55,5% позитивних відгуків;

китайська (спрощена) — 57,4%;

китайська (традиційна) — 66,1%;

корейська — 70,9%;

українська — 79,1%;

російська — 80,1%.

Тобто українці увійшли до першої п’ятірки поряд із японцями, китайцями, корейцями та росіянами. Згадується як нещодавно останні влаштували масову атаку негативними відгуками під час виходу оновленої трилогії S.T.A.L.K.E.R. При цьому важливо враховувати, що кількість відгуків у різних мовних групах різна. Тож абсолютне число негативних рецензій вище в країнах із великим населенням, але рейтинг складався саме за відсотком. Також результати сильно залежать від вибраних ігор.

Джерело: NerdStash