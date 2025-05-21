Оновлену трилогію S.T.A.L.K.E.R. «бомбардують» відгуками в Steam — за відсутність російської озвучки і радянських пам’яток

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition

Оновлена S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy стартувала з неоднозначними відгуками. Але на них влаштували справжній рейд.

Чимало гравців отримали збірку «Тінь Чорнобиля», «Чисте Небо» та «Поклик Прип’яті» безоплатно. До нової версії GSC додала офіційну підтримку модів, перероблений візуал і деякі інші рішення, які стали причиною масового хейту.

Якщо казати більше, то в Enhanced Edition значно покращена графіка. Зокрема це стосується освітлення, шейдерів на воді та зміни в оточенні. Але саме на графіку чи не найбільше скарг — гравців не влаштовує «мило» навколо, яке деякі не можуть прибрати. Хоча творці додали покращене освітлення, воду, траву та загалом текстури, результат має змішані відчуття.

«Тільки запустив і такий хм… Вона не сильно відрізняється від оригіналу, і одразу запустив оригінальну версію — і такий нічого собі різниця. Більше трави, інакше освітлення, змінена текстура землі, більша дальність огляду та дальність промальовування об’єктів. Це така гра, яка відчувалась років 12 тому, коли вперше в неї зіграв», — зазначає гравець.

Безумовно зміни в графіці помітні, але низка користувачів цього добилися ціною FPS. Хоча інші пишуть, що треба просто «вміти читати і налаштовувати гру», зокрема радять «вимкнути розмиття у русі та іншу дурість».

Якщо не зосереджувати увагу лише на «милі», то геймери задоволені доданими ачівками і тому, що більше не потрібно «танцювати з бубном» над запуском модів. Також вони звертають увагу, що GSC варто почати виправляти баги, наприклад, в деяких не працюють збереження. І, швидше за все, відстежувати нові «аномалії».

«Все що зробили (розробники) — це осучаснили. Це не глобальне оновлення, це просто те чого всі чекали. Несхвальні відгуки пишуть ображені росіяни. Все. Гра просто оновилась і стала такою якою давно пора. Вона отримала досягнення, новітні технології по типу FSR та майстерні Steam. Все що вирізали це російську озвучку і налаштування типу освітлення(тепер тільки динамічне). Це було б критично, якби не можна було встановити старі частини де все це є», — пишуть у відгуках.

Отут ми підійшли до другої причини масового хейту Enhanced Edition — відсутності російської озвучки та радянських символів. Ми, звичайно, не будемо вказувати пальцями, але здебільшого саме такі відгуки занизили оцінку S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Певна частина користувачів масово писала про «боротьбу» GSC Game World, скарги на «країну 404», приписували дату релізу оновленої версії до «Азовсталі» та Бахмута тощо. Як і казали, ми не будемо тикати пальцями, але покажемо декілька скриншотів зі Steam.

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Нагадаємо, що власники вже придбаних ігор S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy отримують апгрейд безплатно. А тим, хто не мав їх в бібліотеці раніше вони обійдуться в ₴834 (зі знижкою в 33%) в Steam або $26.99 (близько ₴1 113) в GOG. Також в деяких гравців є проблеми з отриманням безоплатної версії в GOG — ми напишемо про це сьогодні та додамо тут посилання.