Unreal Engine пропишеться в автомобілях: Qualcomm і Epic Games просувають платформу Snapdragon Cockpit

Qualcomm та Epic Games оголосили про перше в історії розгортання Unreal Engine на платформі Snapdragon Cockpit для транспортних засобів. Однак в цьому випадку мова йде не про ігри, а стосується вдосконалення інформаційно-розважальних систем і досвіду користувача в автомобілі.

Завдяки використанню Unreal Engine автомобілі на базі автомобільної платформи Snapdragon Cockpit дозволять автовиробникам створювати ефектні, ефективні та елегантні інтерфейси користувача. Це також полегшить розробникам створення високоякісних масштабованих цифрових систем кабіни для різних автомобілів і екранів.

Нова платформа інтерфейсу «людина-машина» з Unreal Engine вже доступна для розробників. Отже, можна сподіватися, що незабаром ми побачимо більше насичених графікою інформаційно-розважальних систем в автомобілях.

Поки що не уточнюється, які автовиробники першими запропонують свої рішення на цій платформі та коли їх можна буде випробувати в серійних автомобілях.

Джерело: arenaev

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