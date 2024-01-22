Новини Авто 22.01.2024 о 19:10 comment views icon

Урядовці створили портал міжнародних автобусних рейсів. Агрегаторам запропонують продавати квитки лише на маршрути з Реєстру

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Вадим Карпусь

Автор новин

Урядовці створили портал міжнародних автобусних рейсів. Агрегаторам запропонують продавати квитки лише на маршрути з Реєстру

Міністерство інфраструктури завершує створення нового порталу, орієнтованого на пасажирів міжнародних автобусних маршрутів. Про це розповів заступник міністра Сергій Деркач.

За задумом урядовців, новий портал стане місцем, де пасажир зможе знайти всю інформацію про перевізника, маршрут, графік руху. Також на сайті буде можливість купити квиток на легальний маршрут. На порталі передбачена інтеграція з агрегаторами та перевізниками, які продають квитки онлайн.

Портал буде надавати інформацію лише щодо легальних перевізників, які платять податки та мають всі необхідні документи. Наразі у пасажирів немає можливості перевірити всі ці аспекти.

«Ми створили місце, де це можна зробити», ─ заявляє Сергій Деркач.

Розробники порталу вже тестують заявлені можливості з найбільшими компаніями для продажу квитків, а також хочуть залучити якомога більше перевізників. Долучитись до тестування можна безкоштовно ─ «доступна можливість на основі обміну API». Зареєструватись можна за наступною адресою.

Урядовці хочуть, щоб агрегатори продавали квитки лише на ті маршрути, які є в Реєстрі.

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«Це питання податків і доброчесності бізнесу», ─ додає заступник міністра.

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