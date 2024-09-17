В Android з’явиться синхронізація сповіщень між різними пристроями користувача

Схоже, Google працює над тим, щоб нарешті синхронізувати сповіщення на всіх пристроях у своїй екосистемі. Це випливає зі слів Мішала Рахмана з Android Authority. Він виявив посилання на код нової можливості «синхронізувати між пристроями» в бета-версії Android 15.

Фрагмент коду, очевидно, розташований в Налаштуваннях у розділі «Сповіщення». Він міститься між «конфіденційними сповіщеннями» та новою опцією «призупинка сповіщень», яку Рахман виявив минулого тижня.

Як зазначає Рахман, наразі функції синхронізації сповіщень Android немає. Коли вона повноцінно запрацює, якщо ви відхилите сповіщення на Android-планшеті, те саме сповіщення з’явиться пізніше на вашому телефоні. Певно, це нововведення буде корисним для більшості користувачів.

Судячи з розміщення коду синхронізації, нова функція буде реалізована для всієї екосистеми Android, а не лише для пристроїв Pixel. Таку думку висловив Мішал Рахман. Але поки що через відсутність супровідного опису однозначно стверджувати цього не можна.

Джерело: The Verge

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