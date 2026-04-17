Netflix змінює формат: у застосунку з’явиться вертикальна стрічка та "розумні" рекомендації

Netflix запускає вертикальну стрічку та ШІ-рекомендації / TechCrunch

Стрімінговий гігант Netflix оголосив про масштабне оновлення свого мобільного інтерфейсу. Головною новацією стане впровадження вертикальної стрічки відео, яка за форматом нагадує TikTok або YouTube Shorts.


Новий функціонал дозволить користувачам переглядати короткі уривки з фільмів та серіалів у вертикальному форматі. Це рішення спрямоване на те, щоб зробити пошук контенту більш “зручним для перекусу” (snackable) та залучити аудиторію, яка звикла до швидкого споживання медіа на смартфонах.

Окрім візуальних змін, Netflix інтегрує в систему нові алгоритми генеративного штучного інтелекту. ШІ аналізуватиме не лише історію переглядів, а й те, на яких саме фрагментах у вертикальній стрічці користувач затримує увагу. Це допоможе створювати максимально точні персональні добірки.

Важливою частиною оновлення стане розвиток функції “Moments”. Користувачі зможуть не лише зберігати улюблені сцени, а й ділитися ними безпосередньо у новій стрічці. Таким чином, Netflix планує перетворити застосунок на подобу соціальної мережі для кіноманів.


Представники компанії зазначають, що такий підхід допоможе розв’язати проблему “паралічу вибору”, коли глядачі витрачають занадто багато часу на гортання каталогу. Тепер система пропонуватиме найбільш релевантні моменти, які допоможуть швидше прийняти рішення про перегляд.

Впровадження нових функцій розпочнеться вже наприкінці цього місяця для користувачів iOS та Android. Спочатку оновлення з’явиться в США та деяких країнах Європи, а згодом стане доступним для всього світу.

Цей крок підкреслює прагнення Netflix адаптуватися до сучасних трендів споживання контенту. Компанія продовжує експериментувати з форматами, намагаючись утримати лідерство на ринку стрімінгових сервісів в умовах зростаючої конкуренції з боку коротких відеоплатформ.

Джерело: TechCrunch

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
