Новини Софт 01.05.2026

Рендеринг на Android: GameNative отримала підтримку FSR

Олександр Федоткін

Оновлення застосунку GameNative 0.9.1 додає підтримку масштабування FSR 1.0 та виправлення сумісності ПК-ігор на Android.


Застосунок з відкритим вихідним кодом дозволяє запускати ПК-ігри на пристроях під керуванням Android. При цьому Steam вказується як ключова бібліотека. Окрім цього згадується інтеграція з Epic Games, GOG та Amazon.

Тепер GameNative підтримує масштабування None, Linear, Nearest, Fill, Stretch та FSR 1.0. У режимі FSR 1.0 використовуються функції EASU та RCAS, а роздільна здатність рендерингу береться з налаштувань контейнера або з X-сервера та масштабується відповідно до роздільної здатності екрана пристрою. 


Також додано налаштування контрастності та попередній перегляд в режимі реального часу. Окрім цього оновлення додає підтримку Epic EOS DRM й онлайн-ігор, кілька контролерів, користувацькі збірки Proton 10 від GameNative, FEXCore 2604 та Box64 0.4.2.

У примітках згадуються драйвери Turnip 26.2.0 для GPU Snapdragon 8 Elite та Adreno 7xx/6xx. Зазначається, що ці драйвери виправляють низку проблем в іграх на рушії Unreal Engine 5 DX12.

Раніше ми писали, що новий емулятор Xbox 360 для Android показали в дії. Android-смартфон тягне Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 та GTA 5 на 40-60 FPS.

Спецпроєкти
Беріть участь у конкурсі авторських статей від Proove: вигравайте крутий електросамокат та інші призи
Огляд електросамокату Proove Model City Pulse 350W: нічого зайвого, тільки рух

Ігровий смартфон за $249: Nubia Neo 5 Pro отримав чип Dimensity 7400 і батарею 6000 мА•год

Джерело: VideoCardz; Game Native

ASUS Pad: злиті рендери розкрили планшет із 12,2-дюймовим OLED-екраном і 144 Гц
Netflix змінює формат: у застосунку з’явиться вертикальна стрічка та "розумні" рекомендації
Вперше за довгий час: Motorola дає Razr і Edge шанс на Android 17 раніше за всіх
AMD випустила оновлення SDK 2.2 з підтримкою FSR 4.1
Зненацька: Google запускає додаток Gemini на пристроях Mac
X360 Mobile: новий емулятор Xbox 360 для Android показали в дії — і він виглядає перспективно
Android із Chrome є найшвидшою мобільною платформою для перегляду вебу, – бенчмарки Google
PC-емулятор GameNative для Android додав підтримку Steam Achievements
Ledger виявила вразливість в Android, яка дозволяє викрасти seed-фразу криптогаманця за секунди
Особливість AMD RDNA 5 дозволить подвоїти продуктивність
Застосунок DLSS Enabler отримав підтримку MFG x5 та x6
Як насправді працює DLSS 5? Ютубер опублікував відповіді NVIDIA
Google запустив 3 бету Android 17: 4 ключових апдейта системи
Samsung представила Sokatoa: інструмент для пошуку проблем із продуктивністю графіки на Android
Три феноменальні AAA-ігри для консолей і ПК, у які також можна зіграти на Android
Встановити APK на Android стане складніше: Google посилює захист
Оновлення Google поламало Gemini: він почав жити минулим
Spotify нарешті додав до мобільного застосунку те, чого користувачі чекали 15 років
Музична розвідка: Spotify запустив SongDNA — інтерактивний інструмент дослідження трека
AMD розкрила подробиці майбутньої FSR Diamond
