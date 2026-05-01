Рендеринг на Android: GameNative отримала підтримку FSR

Оновлення застосунку GameNative 0.9.1 додає підтримку масштабування FSR 1.0 та виправлення сумісності ПК-ігор на Android.





Застосунок з відкритим вихідним кодом дозволяє запускати ПК-ігри на пристроях під керуванням Android. При цьому Steam вказується як ключова бібліотека. Окрім цього згадується інтеграція з Epic Games, GOG та Amazon.

Тепер GameNative підтримує масштабування None, Linear, Nearest, Fill, Stretch та FSR 1.0. У режимі FSR 1.0 використовуються функції EASU та RCAS, а роздільна здатність рендерингу береться з налаштувань контейнера або з X-сервера та масштабується відповідно до роздільної здатності екрана пристрою.

GameNative v0.9.1 prerelease is out and announced on Reddit!

Також додано налаштування контрастності та попередній перегляд в режимі реального часу. Окрім цього оновлення додає підтримку Epic EOS DRM й онлайн-ігор, кілька контролерів, користувацькі збірки Proton 10 від GameNative, FEXCore 2604 та Box64 0.4.2.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

У примітках згадуються драйвери Turnip 26.2.0 для GPU Snapdragon 8 Elite та Adreno 7xx/6xx. Зазначається, що ці драйвери виправляють низку проблем в іграх на рушії Unreal Engine 5 DX12.

Джерело: VideoCardz; Game Native