В «Дію» інтегрували ігровий симулятор тактичної медицини LifesaverSIM. Тепер навчитися тактичній медицині зможе кожен, повідомляє прес-служба «Дії».
Для того, щоб почати навчання необхідно верифікувати громадянство в застосунку LifesaverSIM через «Дію». Після цього можна отримати безоплатний доступ до преміум-підписки.
Користувачі зможуть дізнатися як:
- накласти турнікет;
- тампонувати рани;
- проводити всі інші необхідні дії за протоколом MARCH.
Симулятор створений як для військових, так і для цивільних. А тренування проходять в умовах віртуальних бойових дій.
Симулятор створили українці — учасники кластера Brave1.
Він відповідає настановам Комітету TCCC та стандарту NATO і враховує всі важливі аспекти надання допомоги на полі бою.
Завантажити його можна з AppStore чи Google Play.
Зазначимо, вчора, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.
Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення.
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