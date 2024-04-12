В «Дію» інтегрували ігровий симулятор тактичної медицини LifesaverSIM. Тепер навчитися тактичній медицині зможе кожен, повідомляє прес-служба «Дії».

Для того, щоб почати навчання необхідно верифікувати громадянство в застосунку LifesaverSIM через «Дію». Після цього можна отримати безоплатний доступ до преміум-підписки.

Користувачі зможуть дізнатися як:

накласти турнікет;

тампонувати рани;

проводити всі інші необхідні дії за протоколом MARCH.

Симулятор створений як для військових, так і для цивільних. А тренування проходять в умовах віртуальних бойових дій.

Симулятор створили українці — учасники кластера Brave1.

Він відповідає настановам Комітету TCCC та стандарту NATO і враховує всі важливі аспекти надання допомоги на полі бою.

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Зазначимо, вчора, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.

Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення.

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