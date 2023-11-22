Новини Пристрої 22.11.2023 о 17:07 comment views icon

В прифронтових областях встановили 326 систем Tesla Powerwall для резервного живлення важливих об’єктів

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Вадим Карпусь

Автор новин

В прифронтових областях встановили 326 систем Tesla Powerwall для резервного живлення важливих об’єктів

Прифронтові області України отримують системи резервного живлення Tesla Powerwall для забезпечення безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури. П’ять областей вже отримали 326 таких систем. Незабаром пристрої відправляться ще у 2 інші прифронтові області.

Системи Tesla Powerwall забезпечуватимуть електрикою об’єкти критичної та соціальної інфраструктури під час можливих знеструмлень. Мова йде про школи, садочки, лікарні, ЦНАПи та екстрені служби. Системи Powerwall працюють за принципом павербанків. Вони заряджаються від електромережі та тримають заряд 12-14 годин. Також вони можуть підживлюватися від сонячних панелей. Це продовжить час роботи ще на кілька днів. Такі системи мають високу автономність і забезпечують стійке живлення під час відключень електрики.

Встановлювати пристрої на об’єктах критичної та соціальної інфраструктури допомагають 15 технічних спеціалістів із 6 областей України. Вони пройшли навчальні тренінги із встановлення та технічної підтримки зарядних станцій.

Нові системи Powerwall Україна отримала безоплатно. Ініціативу Мінцифри підтримали уряд Польщі, Інститут телекомунікацій — Національний дослідний інститут (м. Варшава), Tesla Inc., американська благодійна організація Direct Relief та БО «Благодійний фонд Євгена Пивоварова».

Україна отримала 508 акумуляторів Tesla Powerwall для живлення шкіл та лікарень під час можливих знеструмлень

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Джерело: Мінцифри

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