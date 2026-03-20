Tesla шукає керівника з будівництва заводу для виробництва напівпровідників

Олександр Федоткін

Ілон Маск / Depositphotos

Tesla почала підбирати персонал для майбутнього підприємства з виробництва напівпровідників.


Наразі Tesla шукає менеджера, який контролюватиме повний цикл виробництва. Це вказує, що процес перебуває у стадії підготовки та поки не має планів з реалізації, стратегії або часових рамок.

Мова йде про технічного менеджера з програм напівпровідникової інфраструктури в Tesla, який відповідатиме за повний цикл реалізації програми зі створення виробничих потужностей — від концепції та проєктування, до запуску виробництва. Зазвичай такі менеджери відповідають за технічну програму з чітко визначеним обсягом робіт. Однак у цьому випадку майбутній менеджер відповідатиме за повний цикл створення інфраструктури з виробництва напівпровідників.

Ця посада передбачатиме створення концепції та проєктування підприємства, отримання дозволів, будівництво, розробку інфраструктури на виробничому майданчику та за його межами, встановлення обладнання, підбір кваліфікованого персоналу та навіть збільшення обсягів виробництва.


Висококваліфіковані менеджери з повного циклу будівництва подібних підприємств дійсно існують, однак у всьому світі їх навряд чи більше сотні. Виникає питання, чому Tesla безпосередньо не вела переговори з ними, а якщо вела, то чому вони відмовились?

Серед вимог компанії Ілона Маска до кандидатів — понад 10 років досвіду у керуванні програмами або проєктами, зокрема, понад 5 років у напівпровідниковому чи пов’язаному високотехнологічному виробництві. Кандидат також повинен мати підтверджений досвід керівництва проєктами з обсягом капітальних витрат у понад $100 млн.

Окрім цього необхідне знання принципів виробничої інфраструктури та сучасних технологічних процесів. Це обмежує коло кандидатів фахівцями з досвідом роботи у провідних компаніях з виробництва мікросхем.

В описі до вакансії вказується, що Tesla завершила дослідницький етап, однак ще дуже далека від етапу будівництва. Тобто, мова йде про пізню стадію планування, яка передує прийняттю остаточного рішення щодо інвестицій. Оскільки на майбутнього менеджера покладаються обов’язки з розробки бізнес-плану, узгодження з керівництвом та затвердження програми, фінансування та внутрішні обов’язки, скоріш за все, залишаються поки не визначеними.

Однак згадки про концептуальне та детальне проєктування, отримання дозволів та проведення робіт з повного циклу будівництва та запуску виробництва вказують, що Tesla вже має більш-менш визначений напрямок розвитку та готується до практичної реалізації. Ймовірно, що зараз компанія Маска формує основну команду, яка визначатиме масштаби проєкту, підтвердить витрати та розпочне масштабне будівництво.

Раніше ми писали, що Ілон Маск анонсував запуск Terafab Project з виробництва мікросхем. Між тим Маск визнав “епічний фейл” та кризу з xAI.

Джерело: Tom’s Hardware

