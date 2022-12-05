В Україні починається продаж фітнес-трекера OPPO Band 2 за ціною 3,5 тис. грн

Компанія OPPO AED Україна повідомила про початок продажів в Україні фітнес-браслета OPPO Band 2, орієнтованого на молодих людей.

Фітнес-трекер OPPO Band 2 оснащений 1,57-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 402х256 пікселів та щільністю 302 PPI. Яскравість екрана досягає 500 ніт. Пристрій здатен відстежувати кількість пройдених кроків та спалених калорій, а завдяки додатковим сенсорам він може контролювати пульс та показник насиченості крові киснем.

В OPPO Band 2 є кілька спортивних режимів, в тому числі новий режим «Теніс», який розпізнає різні удари та записує п’ять типів даних: удари, швидкість розмаху ракеткою, тривалість активності, пульс та спалені калорії. OPPO Band 2 також пропонує оновлені функціональні можливості для бігу: моніторинг серцевого ритму під час бігу, вимірювання ЧСС, рекомендації щодо швидкості бігу та 13 дистанцій для бігу. Загалом OPPO Band 2 підтримує до 100 режимів тренувань та автоматичне визначення 4 режимів: ходьба, біг, еліптичний тренажер та гребний тренажер.

Перед сном можна встановити розклад сну, і браслет активує режим «СОН» на прив’язаному телефоні, щоб підготувати користувача до сну. Браслет відстежуватиме засинання, пробудження, тривалість сну, фази сну (глибокий сон і швидкий сон), швидкий рух очей (REM), рівень кисню в крові, а також оцінюватиме ризик хропіння. Після пробудження можна перевірити звіт про якість сну та звіт про хропіння. Додаткові функції OPPO Band 2 включають моніторинг та запобігання стресу в реальному часі, нагадування про необхідність пити воду.

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OPPO Band 2 має різні дизайни циферблатів годинника. А завдяки AI Outfit Watch Face 2.0 користувачі можуть налаштувати циферблат годинника, щоб відобразити свій унікальний стиль. Одного повного заряду батареї повинно вистачати до 14 днів роботи. Швидка зарядка дозволяє браслету працювати цілий день завдяки 5-хвилинній підзарядці та повністю заряджатися протягом години.

В Україні фітнес-трекер OPPO Band 2 доступний у чорному кольорі за ціною 3499 грн.