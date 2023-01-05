В Україні розгорнуть мережу мініелектростанцій

Для недопущення довгострокового виведення енергосистеми з ладу уряд України розгорне мережу мініелектростанцій – про це повідомило на власному сайті Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Мініелектростанції забезпечуватимуть роботу енергогенерувальних підприємств шляхом надання електроенергії для власних потреб підприємства. Також вони допоможуть забезпечити постачання води та опалення у населених пунктах.

Принцип роботи, технічні характеристики, кількість та розташування нових електростанцій Міністерство не розкриває, обмежуючись найзагальнішими даними: це будуть невеликі об’єкти, які не потребують особливого обслуговування. Зазначається, що 20 подібних станцій здатні видати потужність одного атомного блоку (1000 МВт) – звідси можна отримати середню потужність у 50 МВт. Вказано також, що для запуску атомного блоку необхідно 100-150 МВт, що під силу мініелектростанціям.

Внаслідок ракетних обстрілів росією енергетичних об’єктів України та пошкодження практично усіх теплових електростанцій енергосистема зазнає труднощів з виробництвом необхідної кількості енергії. Найбільшу в країні Запорізьку АЕС (6 енергоблоків по 1000 МВт) захоплено російськими окупантами, вона не виробляє електроенергії. Внаслідок обстрілів ушкоджуються лінії, котрі забезпечують власні потреби цієї та інших електростанцій, не завжди є можливість запустити їхні аварійні генератори. Додаткові малопотужні джерела могли б допомогти у ситуації, що склалася.

Раніше ми вже писали про співробітництво України та США у створенні малих модульних ядерних реакторів SMR. Проте пілотна установка цього проєкту має з’явитися не раніше, ніж за 2-3 роки.