Новини IT-бізнес 04.09.2023 о 10:10

В Україні вже понад 2 млн ФОПів — кількість малих та середніх бізнесів б’є «довоєнні» рекорди

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Попри повномасштабну війну малий та середній бізнес в Україні продовжує зростати та навіть б’є «довоєнні» рекорди, з’ясували фахівці OpenDataBot в новому дослідженні «Фопономіка під час великої війни».

Станом на 1 вересня в Україні офіційно працюють 2 052 326 ФОПів — в середньому, щомісяця реєструється близько 25 тисяч нових бізнесів, тоді як у червні з’явилося 31 477 ФОПів, що є абсолютним рекордом за попередні три роки. Безперечно, не в останню чергу завдяки автоматичній реєстрації ФОПів у «Дії», яка значно спростила та пришвидшила процедуру відкриття ФОП.

В Україні вже понад 2 млн ФОПів — кількість малих та середніх бізнесів б’є «довоєнні» рекорди

За той же період (з квітня 2022 року по вересень 2023 року) закрилося 290 910 ФОПів — в середньому кожного місяця закривається близько 17 тис. бізнесів.

Як та де відкриваються й закриваються ФОПи у війну?

Повномасштабна війна очікувано змінила ландшафт та вплинула на кількість бізнесів у регіонах — так, з квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових ФОПів зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії. Так:

  • Донецька — втратила 8,2 тис. підприємців;
  • Харківська — 7,1 тис.;
  • Херсонська — 4,5 тис.;
  • Луганська — 3,7 тис.;
  • Запорізька —  понад 2 тис.

Натомість в тилових регіонах за відповідний період більше відкривається нових бізнесів, аніж закривається. Так, найбільший приріст зафіксовано у Києві — +12,9 тис., та на Львівщині — там побільшало на 12,3 тисячі підприємців. Трійцю регіонів, де прибуло підприємців, замикає Дніпропетровщина — там + 8,6 тис. ФОПів.

В Україні вже понад 2 млн ФОПів — кількість малих та середніх бізнесів б’є «довоєнні» рекорди

Залишається пригадати дослідження DOU з оцінкою кількості айтівців, зареєстрованих як ФОП — станом на 24 лютого 2023 року в Україні нараховувалося 271 699 ФОПів, які працюють у сфері ІТ.

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