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В Україні запрацював візовий режим з росією. Як насправді діятимуть обмеження

В Україні запрацював візовий режим з росією. Як насправді діятимуть обмеження

Як і планувалося, 1 липня набуло чинності нещодавнє рішення уряду, яке скасовує безвізовий режим з країною-терористом росією — тепер громадянам рф, щоб потрапити на територію України, необхідно оформити візу та і вона не гарантує можливість в’їзду. Запровадження віз для росіян підтвердили в Державній прикордонній службі України.

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Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Відсьогодні росіянам заборонено в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України без віз. Обмеження на перетин кордону стосуються також й жителів прикордонних областей росії. Тобто їм дозволено перетинати український кордон виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску. росіяни будуть проходити додаткові перевірки для отримання віз.

Водночас отримання візи не є гарантією того, що кожен охочий потрапити на територію України, зможе це зробити — остаточне рішення щодо дозволу на перетин кордону ухвалюють посадові особи Державної прикордонної служби України.

Візи не отримають росіяни у санкційних списках та особи які загрожують національній безпеці України.

Які документи потрібні для отримання візи

  • Закордонний паспорт
  • Запрошення
  • Копія паспортних даних сторони яка запрошує

Водночас без запрошення громадяни росії не зможуть потрапити на територію України.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) детально пояснив, як громадяни країни-агресора зможуть потрапити в Україну та наскільки візовий режим ускладнює цей процес.

Які обмеження вводить візовий режим з росією

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