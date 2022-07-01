В Україні запрацював візовий режим з росією. Як насправді діятимуть обмеження

Як і планувалося, 1 липня набуло чинності нещодавнє рішення уряду, яке скасовує безвізовий режим з країною-терористом росією — тепер громадянам рф, щоб потрапити на територію України, необхідно оформити візу та і вона не гарантує можливість в’їзду. Запровадження віз для росіян підтвердили в Державній прикордонній службі України.
Відсьогодні росіянам заборонено в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України без віз. Обмеження на перетин кордону стосуються також й жителів прикордонних областей росії. Тобто їм дозволено перетинати український кордон виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску. росіяни будуть проходити додаткові перевірки для отримання віз.
Водночас отримання візи не є гарантією того, що кожен охочий потрапити на територію України, зможе це зробити — остаточне рішення щодо дозволу на перетин кордону ухвалюють посадові особи Державної прикордонної служби України.
Візи не отримають росіяни у санкційних списках та особи які загрожують національній безпеці України.
Які документи потрібні для отримання візи
- Закордонний паспорт
- Запрошення
- Копія паспортних даних сторони яка запрошує
Водночас без запрошення громадяни росії не зможуть потрапити на територію України.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) детально пояснив, як громадяни країни-агресора зможуть потрапити в Україну та наскільки візовий режим ускладнює цей процес.