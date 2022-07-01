В Україні запрацював візовий режим з росією. Як насправді діятимуть обмеження

Як і планувалося, 1 липня набуло чинності нещодавнє рішення уряду, яке скасовує безвізовий режим з країною-терористом росією — тепер громадянам рф, щоб потрапити на територію України, необхідно оформити візу та і вона не гарантує можливість в’їзду. Запровадження віз для росіян підтвердили в Державній прикордонній службі України.

Відсьогодні росіянам заборонено в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України без віз. Обмеження на перетин кордону стосуються також й жителів прикордонних областей росії. Тобто їм дозволено перетинати український кордон виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску. росіяни будуть проходити додаткові перевірки для отримання віз.

Водночас отримання візи не є гарантією того, що кожен охочий потрапити на територію України, зможе це зробити — остаточне рішення щодо дозволу на перетин кордону ухвалюють посадові особи Державної прикордонної служби України.

Візи не отримають росіяни у санкційних списках та особи які загрожують національній безпеці України.

Які документи потрібні для отримання візи

Закордонний паспорт

Запрошення

Копія паспортних даних сторони яка запрошує

Водночас без запрошення громадяни росії не зможуть потрапити на територію України.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) детально пояснив, як громадяни країни-агресора зможуть потрапити в Україну та наскільки візовий режим ускладнює цей процес.

Які обмеження вводить візовий режим з росією