Apple представить iOS 27 та macOS 27 на WWDC 2026: відомі дати

Apple оголосила дати проведення Всесвітньої конференції розробників, на якій планується презентувати iOS 27, macOS 27, чатбота Siri та багато іншого.
WWDC 2026 має проходити з 8 по 12 червня. Оновлення iOS 27 має додати Siri на власних TPU та хмарній інфраструктурі від Google, яка, однак, належатиме Apple. В компанії запевняють, що угода не викличе зміну суворих заходів з конфіденційності.
Як повідомляє інсайдер Марк Гурман, чатбот Siri інтегрують в ПЗ Apple, а не представлятимуть як окремий застосунок. Це дозволить здійснювати пошук в мережі, генерувати контент, зокрема, зображення, отримувати допомогу у кодингу, аналізувати та узагальнювати інформацію, а також завантажувати файли.
Пристрої зможуть використовувати персональні дані для виконання завдань та отримають покращену функцію пошуку. Apple також розробляє функцію, яка дозволить Siri переглядати відкриті вікна та контент на екрані, а також налаштовувати функції та параметри пристроїв.
Siri використовувати просунутішу версію моделі Google Gemini, всередині компанії відому як Apple Foundation Models версії 11. Гурман зазначає, що ця модель цілком конкуруватиме з Gemini 3 й буде значно функціональнішою порівняно з тією версією, яка використовується в оновленій Siri. Окрім нової Siri Apple також має представити iPadOS 27, tvOS 27, watchOS 2 та visionOS 27 та нові функції, які з’являться з оновленням цих систем.
Подача заявок на участь у заході триватиме до 30 березня включно. Apple відбиратиме учасників методом лотереї та повідомить переможців до 2 квітня. Apple також проводить щорічний конкурс Swift Student Challenge для розробників, де студенти-розробники мають можливість продемонструвати свою креативність та навички програмування за допомогою платформ для тестування додатків і набути практичних навичок.
Раніше ми писали, що Apple представила фонові покращення безпеки для iPhone, iPad та Mac. Google тестує версію свого додатка Gemini для macOS.
Apple випустила другу бету iOS 26.4: RCS, ШІ для музики та інші оновлення
Джерело: wccftech
