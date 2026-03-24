24.03.2026

Apple представить iOS 27 та macOS 27 на WWDC 2026: відомі дати

Apple оголосила дати проведення Всесвітньої конференції розробників, на якій планується презентувати iOS 27, macOS 27, чатбота Siri та багато іншого. 


WWDC 2026 має проходити з 8 по 12 червня. Оновлення  iOS 27 має додати Siri на власних TPU та хмарній інфраструктурі від Google, яка, однак, належатиме Apple. В компанії запевняють, що угода не викличе зміну суворих заходів з конфіденційності. 

Як повідомляє інсайдер Марк Гурман, чатбот Siri інтегрують в ПЗ Apple, а не представлятимуть як окремий застосунок. Це дозволить здійснювати пошук в мережі, генерувати контент, зокрема, зображення, отримувати допомогу у кодингу, аналізувати та узагальнювати інформацію, а також завантажувати файли. 

Пристрої зможуть використовувати персональні дані для виконання завдань та отримають покращену функцію пошуку. Apple також розробляє функцію, яка дозволить Siri переглядати відкриті вікна та контент на екрані, а також налаштовувати функції та параметри пристроїв. 


Siri використовувати просунутішу версію моделі Google Gemini, всередині компанії відому як Apple Foundation Models версії 11. Гурман зазначає, що ця модель цілком конкуруватиме з Gemini 3 й буде значно функціональнішою порівняно з тією версією, яка використовується в оновленій Siri. Окрім нової Siri Apple також має представити iPadOS 27, tvOS 27, watchOS 2 та visionOS 27 та нові функції, які з’являться з оновленням цих систем. 

Подача заявок на участь у заході триватиме до 30 березня включно. Apple відбиратиме учасників методом лотереї та повідомить переможців до 2 квітня. Apple також проводить щорічний конкурс Swift Student Challenge для розробників, де студенти-розробники мають можливість продемонструвати свою креативність та навички програмування за допомогою платформ для тестування додатків і набути практичних навичок. 

Раніше ми писали, що Apple представила фонові покращення безпеки для iPhone, iPad та Mac. Google тестує версію свого додатка Gemini для macOS.

Джерело: wccftech

