Вчені знайшли найкращий цикл прання для збереження речей — можливо, відомий багатьом

Британські науковці з Університету Лідсу у новому дослідженні, частково спонсорованому Procter & Gamble, виявили найкращий спосіб збереження зовнішнього вигляду речей після прання.

Справа у тому, що кожен цикл прання повільно руйнує одяг, змиваючи фарбу та послаблюючи волокна тканин. Однак результати нового дослідження демонструють, що речі набагато краще зберігаються, якщо прати їх на більшій швидкості та у холодній воді.

Дослідники проаналізували дані та зразки тканин і з’ясували, що 30-хвилинний цикл прання за температури 25°C дозволяє зберігати яскравість кольорів, скорочуючи втрату фарби до 74% і зменшуючи забруднення мікроволокнами більш ніж удвічі, порівняно зі стандартним 85-хвилинним циклом прання за температури 40°C.

“Використання коротших циклів прання у прохолодній воді — це простий спосіб, який дозволить кожному подовжити термін служби одягу і не допустити його викидання у смітник”, — підкреслила провідна авторка дослідження, докторка Люсі Коттон.

Команда дослідників під її керівництвом протестувала футболки з бавовни, поліестеру або їх сумішей, виготовлених для роздрібних магазинів, у поєднаннях, що імітують типові партії темних та світлих кольорів. Вони навіть додали білі тканини-“приймачі”, щоб відстежувати рівень розтікання кольору між партіями. Результати виявились очевидними, більш тривале прання за високих температур негативно впливає на якість тканини, змушуючи одяг швидше втрачати кольори та волокна.

За словами авторів дослідження, після 8-16 циклів прання одяг продовжує втрачати волокна. Це означає, що спортивний одяг буде виділяти мікрочастинки пластику у воду упродовж усього терміну служби. Навіть одяг не з поліестеру, а з натуральних тканин, як бавовна та інші, ліняє, а частинки фарби і волокон потрапляють до джерел води і забруднюють їх.

Аналіз донних відкладень на території Європи продемонстрував, що майже 80% мікроволокон складаються з целюлози, а не з пластику. Синтетичні або натуральні, ці волокна потрапляють у рибу, молюсків, а потім — в організм людей.

Дослідження включало в себе моделювання кінетики барвників та раманівську спектроскопію. Однак це також частина маркетингової стратегії Procter & Gamble, яка з 2005 року просуває миючі засоби для використання у холодній воді.

“Досягнення в технології миючих засобів, особливо в галузі використання екологічно чистих інгредієнтів, таких як ферменти, дозволяють споживачам отримувати чудові результати прання при більш холодному та швидкому пранні”, — переконує співавтор дослідження та науковий співробітник Procter & Gamble Ніл Лант.

Прання при 20°C замість 40°C заощаджує близько двох третин енергії за одне завантаження, згідно з даними Energy Saving Trust. Це означає менші рахунки, менше викидів вуглецю та менше волокон, що потрапляють у воду.

Сучасна мода привчила людей сприймати одяг, як щось недовговічне. Однак це дослідження демонструє, що саме характер прання впливає на те, скільки той чи інший одяг зможе прослужити.

Результати дослідження опубліковані у журналі Dyes and Pigments

Джерело: ZME Science