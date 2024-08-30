Кіберпральня на колесах: Tesla Cybertruck помітили з увімкненою сушильною машиною в кузові

Чекаємо на версію Cybertruck із посудомийкою та мікрохвильовкою.
На вулицях Далласа у США з’явився незвичайний транспортний засіб, який привернув увагу перехожих і користувачів соціальних мереж. Tesla Cybertruck, футуристичний електропікап, курсував містом з увімкненою сушаркою для одягу, прикріпленою до кузова.
Відео цього дивовижного видовища опублікували на платформі Reddit із підписом «Кіберпрання помічено в Далласі». Автомобіль належить місцевому майстру на всі руки, який вирішив поєднати інноваційний дизайн Cybertruck із побутовою технікою.
Власник електропікапа розповів, що ідея прикріпити сушильню до автомобіля виникла в нього приблизно місяць тому.
«Я просто хотів розважитися. По суті, жоден інший автомобіль не здатен на таке, окрім Cybertruck», — пояснив він свою мотивацію.
Експеримент тривав 40–50 хвилин. За словами водія, він не помітив значного впливу на заряд акумулятора електромобіля. Однак він припустив, що ситуація могла б змінитися за різної швидкості руху. Майстер дійсно висушив деякі речі в поїздці, але не планував робити це постійно.
Реакція людей на дорогах була однозначно позитивною.
«Обличчя перехожих спочатку були серйозними, але щойно вони бачили мій пікап, одразу починали усміхатися та махати», — поділився враженнями власник незвичайного Cybertruck.
Наразі майстер планує найближчим часом зняти сушильню з автомобіля. Водій не проти повторити експеримент, якщо матиме час і натхнення.
Однак не всі експерименти з Cybertruck виявляються такими ж безпечними та веселими. Нещодавно фанат виліз на Tesla Cybertruck, щоб довести його міцність — і розчавив лобове скло.
Іронія долі: Tesla Cybertruck загорівся після того, як протаранив пожежний гідрант
Джерело: Futurism
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