«Ведмідь під кайфом» — український трейлер комедійного трилера про клишоногого, який випадково з’їв величезну дозу кокаїну

Студія Universal Pictures опублікувала трейлер майбутнього фільму про виживання «Ведмідь під кайфом» / Cocaine Bear. Це трилер з елементами чорної комедії.

Фільм «Ведмідь під кайфом» / Cocaine Bear частково засновано на реальних подіях, які мали місце у 1985 році, коли американський чорний ведмідь знайшов сумку, повну кокаїну, та з’їв її вміст. Події фільму починаються з того, що через невдале приземлення посеред густих лісів Джорджії наркодилер губить сумки, вщент наповнені кокаїном. Біда починається тоді, коли дикий ведмідь знаходить загублений вантаж та ковтає наркотики. Перебуваючи під впливом величезної кількості речовин, він відчуває справжню жагу крові та починає жорстоке полювання на людей.

Продюсером та режисером фільму стала Елізабет Бенкс. Сценарій написав Джимі Уорден. Ролі виконали Кері Расселл (телесеріал «Американці»), Марґо Мартіндейл (телесеріал «Американці»), Рей Ліотта («Усі святі Ньюарка»), Олден Ейренрайк («Соло. Зоряні Війни: Історія»).

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Фільм «Ведмідь під кайфом» / Cocaine Bear вийде в українській прокат 23 лютого 2023.